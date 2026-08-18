Llegada de turistas a Costa Rica creció un 7 % a julio

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Un total de 240.070 turistas ingresaron al país por vía aérea durante el mes de julio, esto representa un crecimiento del 2,3 % en la visitación turística en comparación con julio del año pasado.

Por Agencia EFE Costa Rica recibió durante los primeros siete meses del año un total de 1.853.430 turistas por la vía aérea, lo que representa un crecimiento del 7 % con respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) . El reporte de las autoridades indica que los resultados entre enero y julio, reflejan también un comportamiento favorable en regiones estratégicas para Costa Rica: Norteamérica creció un 7 % y Europa un 10 %, mientras que América del Sur mantiene una tendencia positiva, con un incremento del 5 %.

Además, sobresale el crecimiento en algunos de los principales mercados como Canadá (25,1 %); Estados Unidos (4,3%); México (8,1%); España (13,9%); Países Bajos (16,5 %); Suiza (8,3%); Alemania (9,7%) y Argentina (7,2%). Un total de "240.070 turistas ingresaron al país por vía aérea durante el mes de julio, esto representa un crecimiento del 2,3 % en la visitación turística en comparación con julio del año pasado (...) Este positivo resultado nos motiva a continuar redoblando esfuerzos en promoción y atracción de nuevas rutas aéreas con la mirada puesta en cerrar el segundo semestre de manera positiva", afirmó el presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges.