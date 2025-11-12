Lluvias que azotaron Panamá en octubre costarán US$17,3 millones en reparaciones

Centroamérica & Mundo

Chiriquí, el productor más importante de verduras, legumbres y café del país, fue una de las regiones más afectadas por las lluvias del pasado mes de octubre, producidas en una primera etapa por un frente frío estacional y luego por la influencia del paso por el Caribe del huracán Melissa.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá aprobó contratos por US$17,3 millones para reparar las carreteras de una de las zonas agrícolas más importantes del país afectadas por las lluvias de octubre pasado, asociadas tanto al huracán Melissa como a un frente frío estacional, informaron las autoridades. Se trata de los contratos por US$6,05 millones aprobado a la empresa Constructora NFL, S.A. y por US$11,2 millones con la empresa Bocas Generation Company Inc. para reparar "puntos críticos" y un sistema pluvial en el área de Boquete, situada en la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

"Con estos trabajos se busca restablecer la seguridad vial, la funcionalidad y la estabilidad estructural de las vías afectadas por las intensas lluvias ocurridas a inicios de octubre de 2025 en más de 16 puntos críticos, bajo una intervención inmediata y especializada que aborde de manera integral los daños ocasionados", indica un comunicado oficial. Chiriquí, el productor más importante de verduras, legumbres y café del país, fue una de las regiones más afectadas por las lluvias del pasado mes de octubre, producidas en una primera etapa por un frente frío estacional y luego por la influencia del paso por el Caribe del huracán Melissa. Dejaron al menos tres personas muertas, según informaron en su momento las autoridades panameñas. La respuesta técnica a los "graves daños sobre la vía y estructuras aledañas, incluyendo residencias", contempla la estabilización de taludes mediante soluciones geotécnicas adecuadas, la rehabilitación de la calzada para garantizar condiciones óptimas de tránsito, y la construcción o reposición de obras de drenaje (tuberías, cunetas y cajones hidráulicos) para mejorar la capacidad de evacuación de aguas pluviales.