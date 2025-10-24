Tormenta Melissa genera viento y lluvias en El Salvador

POR EFE

La tormenta Melissa ha generado vientos y lluvias por las tardes y noches en los últimos días en El Salvador, sin hasta ahora causar victimas ni daños debido a su influencia "indirecta" en el país, informó este viernes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

La institución gubernamental explicó, en un mensaje en X, que la influencia de Melissa en el país "continuará manteniendo el viento del noreste acelerado, transportando una ligera cantidad de humedad desde el Caribe hacia nuestro país".

Indicó que "esta influencia sobre El Salvador generará brisas en algunos momentos del día y lluvias, como en los últimos días, durante las tardes y noches de los próximos días".