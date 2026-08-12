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Costa Rica se interesa por sistemas de defensa ucranianos para luchar contra narcotráfico

Volodímir Zelenski invitó a Laura Fernández a visitar Ucrania, agradeció el apoyo de Costa Rica en los diversos foros de la ONU frente a la guerra con Rusia

  • Costa Rica se interesa por sistemas de defensa ucranianos para luchar contra narcotráfico

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo que analizará con su equipo la invitación a visitar Ucrania. Foto de cortesía
2026-08-12

Por Agencia EFE

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la cual expresó su solidaridad frente a la guerra con Rusia, y además manifestó su interés por los sistemas de defensa ucranianos y su posible uso en la lucha contra el crimen organizado.

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"Tenemos muchos temas de interés común, por ejemplo la enorme experiencia ucraniana en defensa utilizando drones y tecnología. Es un tema relevante para Costa Rica porque estamos actualizando nuestros sistemas de defensa contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", declaró Fernández en un video de la llamada telefónica publicado en las redes sociales del Gobierno costarricense.

El narcotráfico y la violencia asociada a ese delito se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad para Costa Rica, un país sin ejército desde 1948, reconocido por su paz y democracia, y que se ubica en una zona geográfica estratégica para el trasiego de drogas en el continente americano.

En la llamada telefónica, según la información de la Presidencia costarricense, Zelenski invitó a Fernández a visitar Ucrania, agradeció el apoyo de Costa Rica en los diversos foros de la ONU frente a la guerra con Rusia, y manifestó la anuencia de su país de compartir la experiencia en temas como el desarrollo agrícola y la seguridad.

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Fernández dijo que analizará con su equipo la invitación a visitar Ucrania y afirmó que Costa Rica ha seguido de cerca la "terrible tragedia que enfrenta el pueblo ucraniano" y que seguirá "levantando la voz como país de una larga tradición de paz y democracia".

"Estamos con ustedes", aseveró Fernández.

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Costa Rica ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que considera violaciones al derecho internacional humanitario, a la soberanía e integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia.

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