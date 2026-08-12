Costa Rica se interesa por sistemas de defensa ucranianos para luchar contra narcotráfico

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la cual expresó su solidaridad frente a la guerra con Rusia, y además manifestó su interés por los sistemas de defensa ucranianos y su posible uso en la lucha contra el crimen organizado.

"Tenemos muchos temas de interés común, por ejemplo la enorme experiencia ucraniana en defensa utilizando drones y tecnología. Es un tema relevante para Costa Rica porque estamos actualizando nuestros sistemas de defensa contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", declaró Fernández en un video de la llamada telefónica publicado en las redes sociales del Gobierno costarricense.

El narcotráfico y la violencia asociada a ese delito se ha convertido en los últimos años en el principal problema de seguridad para Costa Rica, un país sin ejército desde 1948, reconocido por su paz y democracia, y que se ubica en una zona geográfica estratégica para el trasiego de drogas en el continente americano.

En la llamada telefónica, según la información de la Presidencia costarricense, Zelenski invitó a Fernández a visitar Ucrania, agradeció el apoyo de Costa Rica en los diversos foros de la ONU frente a la guerra con Rusia, y manifestó la anuencia de su país de compartir la experiencia en temas como el desarrollo agrícola y la seguridad.