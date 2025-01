Martin Baron: Los periodistas no sólo deben relatar hechos, sino mostrar pruebas

El periodismo y la democracia están indisolublemente relacionados -afirmó-. No existe la prensa independiente sin democracia. Y la democracia no podría subsistir sin la prensa independiente. Nunca fue así. No puede ser así, nunca”, dice a E&N en Córdoba, Argentina, donde participó de la 80º Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Invitado por Telecom dio varias charlas en el país y presentó su libro.

En cada presentación que realizó en la Argentina, Baron enfatizó la “creciente amenaza del autoritarismo” y “los persistentes ataques a los valores” como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la tolerancia, el trato igualitario y justo para todos y la oposición a la violencia.

Frente a ese panorama, admite que “varios periodistas han comenzado a preguntarse si la ética tradicional del periodismo no resulta un tanto anticuada e insuficiente ante la tarea de enfrentar el ataque a la democracia e, incluso, a la dignidad humana”. Él se incluye en el grupo, “cada vez menor”, que apoya “decididamente la objetividad” en el ejercicio del periodismo.

“Procurar la objetividad quiere decir, nada más y nada menos, que debemos ser conscientes de nuestras ideas preconcebidas y de nuestros prejuicios. Debemos reconocer que pueden influir indebidamente en nuestro trabajo. Y tal como esperamos de otras profesiones, debemos evaluar las pruebas de manera justa, honesta, precisa, rigurosa e imparcial”, plantea.

Baron está convencido de que la tarea del periodista no comienza con las respuestas: “Vamos a buscarlas con el, ya de por si formidable, desafío de formular las preguntas adecuadas y, finalmente, con la ardua tarea de la verificación”, afirma.

Y agrega: “El mundo tiene más matices de lo que podríamos imaginar en un principio. No es que no sepamos nada cuando empezamos nuestro trabajo como periodistas; es que no lo sabemos todo. Y, por lo general, no sabemos mucho o quizá ni siquiera la mayor parte de lo que deberíamos saber. Lo que creemos que sabemos puede no ser correcto o que nos falten piezas importantes. Entonces, debemos ponernos a aprender a conciencia lo que no sabemos o no entendemos del todo”.