Medios latinoamericanos apuestan por la innovación con AI Product Lab

Por revistaeyn.com

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative anuncian la puesta en marcha del AI Product Lab, un programa pionero que busca impulsar la transformación digital y la adopción estratégica de inteligencia artificial en las redacciones latinoamericanas.

La iniciativa reúne a 45 medios de 12 países en un proceso intensivo de ocho meses que combinará formación, experimentación y desarrollo de productos con la idea de generar impacto real en el trabajo periodístico.

“Este programa marca un paso decisivo para distintos medios de la región incorporen la inteligencia artificial de manera estratégica y orientada al servicio del público. La SIP está comprometida en acompañar a los periodistas y a las empresas de medios en este proceso de cambio profundo, promoviendo innovación sin perder los valores esenciales del periodismo”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Imaginando el futuro de las redacciones latinoamericanas, el AI Product Lab comenzó en septiembre con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas de los medios, incorporar una visión de producto y fomentar el uso responsable y eficiente de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo.