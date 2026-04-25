México nombra a Menchú Alta Consejera para Derechos de Mujeres

A través de un comunicado, la Cancillería informó que Menchú, de raíces indígenas maya k'iche', "fortalecerá el cumplimiento" del mandato de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , de "colocar la igualdad sustantiva y la interculturalidad como ejes transversales de la agenda internacional del país".

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció este viernes el nombramiento, en coordinación con la ONU, de la guatemalteca nacionalizada mexicana Rigoberta Menchú, reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1992 y con el Príncipe de Asturias en 1998, Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.

De 67 años, se desarrolló anteriormente como embajadora de Buena Voluntad de la Unesco y fue "figura central" en el proceso que culminó con la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, destacó la dependencia.

Ahora, en su nuevo rol como Alta Consejera, ayudará a la SRE "en el diseño de una política integral orientada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, así como de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas".

"Su gestión articulará sinergias entre las distintas áreas de la Secretaría y las dependencias competentes, con el propósito de establecer planes y líneas de acción conjuntas que eleven la voz y las propuestas de estas comunidades al ámbito multilateral y aseguren su presencia en la agenda global", añadió la Cancillería.

Este nombramiento se realizó en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.