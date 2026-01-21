Ambientalista asesinada Berta Cáceres será la primera mujer en un billete de Honduras

Finanzas

Por Agencia EFE El Banco Central de Honduras (BCH) puso en circulación un nuevo diseño del billete de 200 lempiras (unos US$7,57) que incorpora el rostro de la ambientalista Berta Cáceres, quien fue declarada "heroína nacional" en 2022 tras su asesinato en 2016. La emisión, presentada en el marco del Día de la Mujer hondureña, que se conmemora el 25 de enero, convierte a Cáceres, de la etnia lenca, en la primera mujer que figura en un billete en la historia del país, indicó el BCH en un comunicado.

El acto oficial, celebrado en la sede del BCH, contó con la presencia de los presidentes del Parlamento hondureño, Luis Redondo, y de la Corte Suprema de Justicia, Ráquel Obando; los ministros de Finanzas, Christian Duarte, y de la Presidencia, Sarahí Cerna, y la titular del Banco Central, Rebeca Santos. “Bertha Cáceres no solo fue una defensora del ambiente, fue una voz colectiva que puso de manifiesto las tensiones entre un modelo económico depredador y los derechos de los pueblos indígenas”, subrayó Cerna durante la ceremonia.

Señaló que el asesinato de Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, "no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura de poder que históricamente ha seguido a quienes defienden la vida, el territorio y los derechos de los pueblos originarios”. La entidad regulatoria de la política monetaria detalló que la incorporación del nuevo papel moneda, del cual se fabricaron 20 millones de piezas, será gradual y convivirá simultáneamente con la edición lanzada en 2021.

Tributo a la lucha ambiental y a los pueblos indígenas

El nuevo billete integra elementos que rinden tributo a la lucha de la ambientalista, como un telar tradicional del pueblo lenca y una imagen del Río Gualcarque, donde la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, la que Cáceres rechazaba por considerar que causaba daños al medio ambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca. Al mirar el billete al trasluz, se revela en el lado izquierdo la imagen del Premio Goldman, considerado el Nobel del medio ambiente, que Cáceres ganó en 2015 por liderar una campaña contra la represa Agua Zarca, a cargo de la más grande constructora de plantas hidroeléctricas.