Sistema financiero digital: por qué América Latina adopta dinero móvil pero no genera capital

Para América Latina, el sistema financiero digital no es solo un sector más, sino el habilitador crítico para escapar de la "trampa de renta media" y acelerar el salto hacia estadios de madurez competitiva superior.

En la economía del conocimiento, la competitividad ha dejado de ser una batalla de costos para convertirse en una cuestión de visión estratégica y capacidad de transformación.

El diagnóstico más reciente del Banco Mundial, a través del Global Findex 2025 , revela un escenario de contrastes. Si bien la región ha logrado un avance notable alcanzando un 69,7% de adultos con cuentas financieras en 2024 (un salto significativo desde el 39,5% de 2011) aún permanecemos rezagados frente al estándar global del 78,7%.

Sin embargo, el dato más revelador es nuestra adopción de cuentas de dinero móvil: un impresionante 37,3% en Latinoamérica frente a un escaso 8,4% en Europa y apenas un 15,3% a nivel mundial.

Esto sugiere que la región está utilizando tecnologías de salto para compensar déficits de infraestructura bancaria tradicional, aunque todavía nos faltan 9 puntos porcentuales para alcanzar la frontera global de inclusión.

Esta realidad financiera de contrastes refleja muy bien el contexto regional. Con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de US$9.651 frente a los más de US$29.000 de Europa y Asia Central y el promedio mundial de US$13.179.4, aunado a las tendencias en otros indicadores como el Índice de Progreso Social, el Índice de Desarrollo Humano, o la productividad total de los factores se evidencia que el crecimiento basado en la simple acumulación de factores se ha agotado para América Latina.

Es decir, estamos atrapados en la trampa de la renta media. Para poder salir de esta trampa se requieren mejores instituciones, mejor capital humano, mejor uso de los recursos humanos, y acceso a tecnología e infraestructura para moverse a una economía intensiva en el conocimiento o valor agregado.

En ese sentido y de acuerdo a los datos, es relevante considerar que la brecha digital actúa como un techo de cristal para esta transformación o ruta de escape de la trampa de la renta media. Pues, aunque la penetración de telefonía móvil es alta con 88.7%, la tenencia de smartphones -la puerta de entrada a servicios financieros sofisticados- se sitúa en un 69.8%, ligeramente por encima del promedio global de 68.3%, pero marcando una desventaja crítica de casi 13 puntos porcentuales respecto a Europa.

Más preocupante aún es que esta brecha se acentúa en los segmentos más vulnerables de América Latina, donde solo el 61.1% de los adultos en el 40% más pobre de hogares tienen smartphones, comparado con el 78.4% en Europa; lo que indica que la inclusión digital en la región es menos equitativa y limita la capacidad de los sectores de bajos ingresos para integrarse plenamente a la economía digital.

Así, el desafío central ya no es solo de acceso, sino de comportamiento y profundidad. Existe una disparidad alarmante entre la adopción transaccional y la sofisticación financiera, ya que a pesar de que el 37.3% posee cuentas de dinero móvil, solo el 19% las utiliza para ahorrar.