IATA: Demanda de transporte aéreo de mercancías en LATAM subió 1,8% en marzo

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Por regiones, las compañías aéreas norteamericanas registraron un descenso del 1,2 % en la demanda y del 1,1 % de su capacidad, mientras que las europeas tuvieron un aumento del 2,2 % en la demanda y del 4,2 % de su capacidad.

Por Agencia EFE La demanda de transporte aéreo de mercancías cayó en marzo un 4,8 % en comparación interanual debido principalmente a las graves perturbaciones en los principales centros de operaciones del golfo Pérsico a causa de la guerra en Oriente Medio, afirmó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). En esa región, las aerolíneas de Oriente Medio sufrieron un descenso del 54,3 % en la demanda, el peor resultado de todas las regiones, y su capacidad se redujo un 52,4 %.

Por regiones, las compañías aéreas norteamericanas registraron un descenso del 1,2 % en la demanda y del 1,1 % de su capacidad, mientras que las europeas tuvieron un aumento del 2,2 % en la demanda y del 4,2 % de su capacidad. Las aerolíneas de América Latina y el Caribe registraron ese mes un aumento interanual del 1,8 % en la demanda de transporte aéreo de mercancías y del 5,1 % de su capacidad. LA IATA señaló que el descenso global también coincide con el periodo inmediatamente posterior al Año Nuevo Lunar, cuando una disminución de la demanda es usual. "Es importante destacar que las redes de transporte aéreo de mercancías están proporcionando la flexibilidad necesaria para respaldar las cadenas de suministro globales mientras estas se adaptan a las tensiones geopolíticas, arancelarias y operativas", analizó el organismo que representa los intereses de más de 260 compañías aéreas en el mundo.