Nicaragua anuncia salida del Parlamento Centroamericano y abre disputa jurídica

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El Parlamento Centroamericano señaló que se encuentra analizando los alcances “jurídicos y operativos” de la comunicación enviada por Managua y que someterá el caso a sus órganos internos para evaluar las implicaciones legales, políticas y diplomáticas.

Por Agencia EFE La salida anunciada por Nicaragua del Parlamento Centroamericano (Parlacen) abre un nuevo frente de tensión institucional en la región, debido a que el tratado que dio origen al organismo no contempla de manera expresa un mecanismo para que los países miembros puedan retirarse. El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, comunicó el 3 de octubre su decisión de “denunciar” el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, con efecto inmediato.

La notificación fue enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Managua a la Junta Directiva del Parlacen y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado. La presidenta del Parlacen, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez, informó que convocó una reunión extraordinaria de la Junta Directiva para establecer la posición oficial del organismo frente a la decisión nicaragüense. El Parlamento Centroamericano, por su parte, señaló que se encuentra analizando los alcances “jurídicos y operativos” de la comunicación enviada por Managua y que someterá el caso a sus órganos internos para evaluar las implicaciones legales, políticas y diplomáticas. La controversia radica en que el Tratado Constitutivo del Parlacen no incluye una cláusula específica de denuncia o retiro. Panamá ya intentó abandonar el organismo bajo argumentos similares, pero el proceso no tuvo éxito, debido precisamente a las dificultades jurídicas y diplomáticas que plantea la desvinculación.