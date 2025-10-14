Centroamérica & Mundo

Gobierno de Nicaragua subirá un 4 % el salario para el sector público

El salario promedio de los funcionarios públicos actualmente es de 15.031,5 córdobas (US$410,4), con lo cual ascenderá a 15.632,8 córdobas (US$426,8), con base en las cifras oficiales.

Por Agencia EFE El Gobierno de Nicaragua anunció que subirá un 4 % el salario a los trabajadores del Estado, incluidos policías y militares, a partir del 1 de noviembre de 2025. El ajuste salarial beneficiará a 187.666 servidores públicos de los cuatro órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), entre ellos oficiales de la Policía Nacional y soldados del Ejército de Nicaragua, informó la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales de Managua.

Murillo indicó que junto a su esposo, el copresidente Daniel Ortega, autorizaron el incremento salarial del 4 % a toda la nómina fiscal a partir de noviembre. De los 187.666 empleados públicos, 132.129 recibirán un aumento salarial del 4 % , y los restantes 55.537, que son los que tienen los salarios más bajos, tendrán "un ajuste adicional del 3,98 %", es decir que en esos casos el aumento será del 7,98 %, precisó. El salario promedio de los funcionarios públicos actualmente es de 15.031,5 córdobas (US$410,4), con lo cual ascenderá a 15.632,8 córdobas (US$426,8), con base en las cifras oficiales. El ajuste, que se incorporará en el proyecto del presupuesto general de la República de 2026, será efectivo del 1 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre del próximo año, de acuerdo con la información. En tanto, el salario mínimo del sector público, que es de 8.334,52 córdobas (US$227,6), pasará a 8.999,6 córdobas (US$245,7), es decir un 7,98 % más, anotó Murillo.