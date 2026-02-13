Centroamérica & Mundo

Nicaragua exportó US$1.08 millones en ejemplares de especies exóticas en enero

Por Agencia EFE Nicaragua exportó 11.000 ejemplares de especies exóticas en enero pasado, entre ellas ranas verdes de ojos rojos, gallego verde, boa común, pichete y caracol rosado, informó el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). En una declaración, el Marena indicó que durante enero pasado emitieron 20 permisos CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) para la exportación de fauna silvestre reproducida en zoocriaderos autorizados y caracol rosado, generando ingresos por un monto de factura de US$1.08 millones.

De los permisos CITES, se exportaron un total de 11.000 especímenes de diversas especies como pichete, boa común, gallego verde y ranas verdes de ojos rojos, entre otros, con destino a Hong Kong, Corea del Sur, Tailandia, Malasia, Canadá y Japón, de acuerdo con la información. Según el Marena, esas exportaciones se realizaron en cumplimiento de los criterios establecidos por la CITES, "asegurando la protección de la biodiversidad nacional y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales".