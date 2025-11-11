Nicaragua prevé ventas comerciales por más de US$2.000 millones en fin año

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE Nicaragua prevé que los turistas y consumidores en general gasten al menos US$2.087,4 millones durante los meses de noviembre y diciembre, sobre todo, por las fiestas de la Purísima, Navidad y de Fin de Año, un 5,8 % más que en el mismo periodo del año pasado, informó el Banco Central nicaragüense. "Se espera que las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre asciendan a 76.448,3 millones de córdobas (US$2.087,4 millones de dólares)", indicó el banco emisor del Estado en un informe.

El año pasado las ventas en la actividad comercial de noviembre y diciembre fueron calculadas en 72.241,9 millones de córdobas (US$1.972,5 millones). El cálculo para los dos últimos meses de 2025 está basado en el dinero que estará en manos de los nicaragüenses, como aguinaldo o décimo tercer mes, y en los créditos para las actividades de consumo y comercio que serán otorgados por el sistema bancario y financiero, explicó el emisor, que está vez no mencionó las remesas familiares, de la que no se ofrecen datos desde abril pasado. Según la entidad monetaria, los nicaragüenses recibirán 17.773,1 millones de córdobas (US$485,3 millones) en pago por el décimo tercer mes o aguinaldo, un 8,4 % más que el año pasado. El aguinaldo debe pagarse entre el 1 y el 10 de diciembre, según la legislación nicaragüense.