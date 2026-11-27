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De acuerdo a la OLACDE, en América Latina y el Caribe se está acelerando la renovación de flotas y la eficiencia vehicular, y ya se registran unas 40.000 estaciones públicas de recarga, tres cuartas partes de ellas en Brasil.

Por Agencia EFE La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) proyecta que América Latina y el Caribe cerrará 2026 con alrededor de 1,5 millones de vehículos livianos eléctricos e híbridos enchufables, después de que en octubre superó los 1,26 millones de unidades, informó el organismo. Estas cifras se analizaron durante I Cumbre Regional de Movilidad Sostenible de la OLACDE, celebrada en Quito con motivo del Día Mundial del Transporte Sostenible, donde los delegados de los países miembros de la organización también abordaron los avances de la electromovilidad en la región.

De acuerdo a la OLACDE, en América Latina y el Caribe se está acelerando la renovación de flotas y la eficiencia vehicular, y ya se registran unas 40.000 estaciones públicas de recarga, tres cuartas partes de ellas en Brasil. Los 1,26 millones de vehículos registrados hasta octubre suponen un alza del 73,5 % frente a las cerca de 750.000 unidades contabilizadas al cierre de 2025, por lo que la proyección de este año duplica el parque del ejercicio anterior. Según las estimaciones presentadas en la cita, la electrificación vehicular genera un ahorro energético de unos US$5 millones diarios. Además, con base en los precios de la electricidad y los combustibles de octubre, el uso de buses y automóviles livianos 100 % eléctricos representa un ahorro de US$1.854 millones anuales (US$1.674 millones considerando el parque combinado actual), de acuerdo a cifras de la organización. Para sostener esta movilidad eléctrica, las autoridades presentes en la cumbre concluyeron que resulta clave implementar incentivos financieros y tributarios y se evaluaron exoneraciones tributarias como las aplicadas en Colombia y Costa Rica, líneas de crédito verde y esquemas de arrendamiento (leasing) de flotas para el transporte público.