CAF prevé aprobar más de US$100.000 millones para Latinoamérica en cinco años

Finanzas

El gerente del Foro Económico Internacional de la entidad, Andrés Rugeles. indicó que las inversiones del banco rondaron los US$18.000 millones en 2025 y señaló que la entidad duplicará su presencia de cara al año 2030.

Por Agencia EFE El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) prevé aprobar más de US$100.000 millones en financiación para la región durante los próximos cinco años, según afirmó el gerente del Foro Económico Internacional de la entidad, Andrés Rugeles. Durante una conversación en la sede del Atlantic Council, en Washington, Rugeles indicó que las inversiones del banco rondaron los US$18.000 millones en 2025 y señaló que la entidad duplicará su presencia de cara al año 2030.

Según el directivo, América Latina necesita crecer más ya que, de acuerdo con los informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la región lo hace en torno al 1 % anual, un ritmo que consideró insuficiente para escapar de la llamada "trampa del ingreso medio". Para lograrlo, apuntó a sectores con capacidad de competir y alineados con las necesidades de EE.UU., entre ellos la energía, los minerales críticos, la infraestructura digital, la inteligencia artificial, la manufactura, las cadenas de suministro regionales, el transporte y la logística. Además, abogó por invertir más en capital humano e innovación y por conectar universidades, centros de pensamiento y sector empresarial en la región. Rugeles afirmó que América Latina es "una región de soluciones" y se refirió a su potencial en recursos como los minerales críticos y el Amazonas, así como al capital humano y a los emprendedores.