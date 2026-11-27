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Fitch prevé un crecimiento regional del 2,0 % en 2027, tras un estimado del 1,9 % en 2026, reflejando ciclos económicos divergentes entre las grandes economías.

Por revistaeyn.com Los Estados soberanos latinoamericanos deberían preservar una amplia estabilidad macroeconómica en 2027 en medio de altos precios de la energía, condiciones financieras globales ajustadas y El Niño, respaldando la perspectiva sectorial 'neutral' de Fitch Ratings. Sin embargo, las vulnerabilidades y los riesgos a la baja son mayores en algunas grandes economías, donde la confianza del mercado podría verse afectada por desarrollos en torno a ajustes políticos necesarios (Brasil, Colombia) o elecciones (Argentina).

Fitch prevé un crecimiento regional del 2,0 % en 2027, tras un estimado del 1,9 % en 2026, reflejando ciclos económicos divergentes entre las grandes economías. Se espera que Brasil y Colombia se desaceleren en medio de la consolidación fiscal y la política monetaria restrictiva, mientras que México, Chile y Perú podrían beneficiarse de un creciente oleaje de inversiones. Un sólido crecimiento de los mercados laborales y del crédito debería apoyar el consumo. Los bancos centrales de la región aún no han endurecido la política monetaria, o solo lo han hecho de forma marginal, en respuesta a las presiones inflacionarias derivadas de los altos precios de la energía y El Niño. Sin embargo, están preparados para actuar para evitar desviaciones en las expectativas de inflación y podrían enfrentarse a una presión adicional para seguir el endurecimiento de la política de la Reserva Federal de EE. UU. en caso de que las monedas se vieran bajo presión.