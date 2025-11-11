Otorgan crédito por US$300 millones para ampliar redes eléctricas en Panamá

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó un crédito de US$300 millones a dos filiales de Naturgy en Panamá para ampliar la capacidad de las redes de distribución eléctrica en el oeste del país, anunció en la capital panameña la presidenta del organismo financiero, la española Nadia Calviño. Naturgy opera bajo una concesión y un esquema mixto (el 49 % de las acciones pertenecen al Estado) en Panamá a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (Edemet) y la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), que son las beneficiarias del crédito y suplen al 58 % de los más de 1,3 millones de clientes que existen en el país, según las estadísticas oficiales.

"Hoy aquí en Panamá vamos a firmar un préstamo de US$300 millones de dólares para modernizar la red de distribución eléctrica nacional. Es un proyecto que cuenta con la garantía de la Agencia Española de Seguro de Crédito a la Exportación, que va a mejorar la fiabilidad y la eficiencia de las redes eléctricas panameñas, que va a reforzar la seguridad del suministro y el acceso a la electricidad por parte de las empresas y de las familias", afirmó Calviño en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Finanzas panameño, Felipe Chapman. Ambos funcionarios enfatizaron que el préstamo atañe solo a los operadores privados, que solicitaron una financiación al BEI que fue aprobada luego de superar un "triple filtro de sostenibilidad económica y financiera, sostenibilidad técnica y sostenibilidad medioambiental". "Este no es un préstamo a Panamá, es un préstamo a dos empresas privadas para abordar una inversión en una ampliación de capacidad de las redes de distribución eléctrica", sostuvo Calviño. Chapman añadió que "si bien el Estado panameño es accionista" de Edemet y Edechi, el operador privado "es el deudor y el que tiene las obligaciones" con BEI.