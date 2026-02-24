Empresas & Management

AGEXPORT: Cambio con nuevo arancel de EEUU 'es mínimo' para exportaciones de Guatemala

El estudio de la gremial indica que el 72.5 % del total exportado por Guatemala al mercado estadounidense, equivalente a US$3.676,6 millones, continúa bajo 0 % de arancel.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Un análisis técnico de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) sobre el impacto en la situación arancelaria de las exportaciones, señala que del 24 de febrero hasta el 24 de julio de 2026 Estados Unidos aplicará un arancel adicional global del 10 % ad valorem, por lo que todo importador y agente aduanero que entre mercancías durante ese período debe aplicarlo, salvo excepciones. El estudio de la gremial indica que el 72.5 % del total exportado por Guatemala al mercado estadounidense, equivalente a US$3.676,6 millones, continúa bajo 0 % de arancel. Mientras que, el 27.5 %, correspondiente a US$1.392,4 millones, se ubica en el escenario de 10 %.

En ese sentido, el segmento que mantiene 0 % arancel son sectores agrícola tradicional; vestuario y textiles; manufactura y otros productos. Mientras que, los sectores sujeto a 10 %, corresponden a manufactura (US$684,7 millones), agrícola no tradicional (US$656 millones), otros productos (US$35,2 millones) y pesca y acuicultura (US$16,5 millones). "Si se compara con el estado arancelario que tenía el país, previo a la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos, incluyendo la firma del Acuerdo Bilateral entre Guatemala y EEUU, versus lo que está entrando en vigencia, el cambio es mínimo ya el el 70,4 % de la oferta exportable ya contaba con arancel “0”. De igual manera estamos realizando un análisis comparativo por partida", aseguró Amador Carballido, Director General de AGEXPORT. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE