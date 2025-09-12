Centroamérica & Mundo

Panamá abre un centro para vigilar pesca ilegal y la contaminación en el Pacífico

Se trata del Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, el primero de carácter interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical.

Por Agencia EFE Panamá puso en marcha un centro de monitoreo del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), que comparte con Ecuador, Costa Rica y Colombia, como una herramienta para enfrentar amenazas como la pesca ilegal y la contaminación marina. Se trata del Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero, el primero de carácter interinstitucional en la región del CMAR, dijo el Ministerio de Ambiente en comunicado.

"Este Centro, primero en la región, permitirá articular los esfuerzos de control y vigilancia frente a amenazas como la pesca ilegal, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad, por medio de tecnología de punta y con cooperación interinstitucional", afirmó el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro. El instalación facilitará la interoperabilidad de datos y herramientas como tráfico marítimo, meteorología, alertas, seguimiento y control, al igual que el enlace operativo entre las áreas marinas protegidas y entidades de seguridad, pesca y sector marítimo, de acuerdo con la información oficial.