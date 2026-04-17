Costa Rica y Panamá lideran Índice de Prosperidad 2026 y el resto de la región se rezaga

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El más reciente Índice de Prosperidad para América Latina y el Caribe del Centro de Competitividad Mundial (WCC), elaborado por la escuela de negocios IMD, revela una región profundamente fragmentada en términos de desarrollo, con brechas marcadas entre países y desafíos estructurales que afectan especialmente a Centroamérica.
En la cima del estudio del WCC, dentro de la categoría A1 —la de mayor prosperidad— destacan Chile y Costa Rica, este último consolidándose como el país centroamericano mejor posicionado gracias a su desempeño en gobernanza, estabilidad institucional y desarrollo social. Este resultado contrasta con el resto de la subregión, donde predominan economías en los niveles más bajos del índice.
Panamá, por su parte, se ubica en la categoría A2 junto a Uruguay y Puerto Rico, reflejando altos niveles de ingreso y relativa solidez institucional. Sin embargo, el informe advierte que el país enfrenta un desafío clave: el crecimiento económico no se ha traducido en inclusión social, lo que limita su avance en prosperidad integral.
El panorama se torna más complejo en el resto de Centroamérica. El Salvador aparece en la categoría C2, junto a Cuba y Surinam, evidenciando debilidades en aspectos como la creación de empresas y la dinámica gerencial. Según el estudio, estos factores constituyen el principal cuello de botella para el desarrollo en la región.
Más rezagados aún se encuentran en el reporte WCC Guatemala y Nicaragua, ubicados en la categoría D1, mientras que Honduras cae hasta el último nivel, D2, junto a Haití y Venezuela. Estos países enfrentan serias limitaciones en gobernanza, institucionalidad y desarrollo social, lo que restringe significativamente sus posibilidades de crecimiento sostenido.
El índice WCC, que evalúa 34 economías a partir de 78 indicadores agrupados en cuatro pilares —desempeño económico, gobernanza e instituciones, dinámica gerencial y empoderamiento social—, subraya que la prosperidad no depende únicamente del tamaño de la economía. De hecho, países con ingresos similares muestran resultados muy distintos en función de la calidad de sus instituciones y su capacidad empresarial.
Uno de los hallazgos más relevantes es que las debilidades en la gestión empresarial están frenando el potencial de América Latina. “Sin las condiciones adecuadas, la región corre el riesgo de desaprovechar completamente el momento”, advirtió José Caballero, autor principal del informe, en referencia a las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.
A nivel estructural, el estudio identifica cuatro grandes obstáculos para la prosperidad. El primero es el bajo crecimiento económico crónico, con una expansión promedio proyectada de apenas 1.6 % anual entre 2017 y 2026. El segundo es la debilidad institucional, caracterizada por problemas en el estado de derecho, corrupción y baja calidad regulatoria.
El tercer factor —y el más crítico según el IMD— es la limitada dinámica gerencial. En la región coexisten grandes empresas competitivas a nivel global con una amplia base de pequeñas y medianas empresas de baja productividad y escaso acceso a financiamiento. Esta dualidad limita la innovación y la competitividad.
Finalmente, el empoderamiento social sigue siendo un desafío pendiente. Aunque ha habido avances en educación, América Latina mantiene algunos de los mayores niveles de desigualdad del mundo: el 10 % más rico concentra más de un tercio de los ingresos, mientras que el 10 % más pobre apenas accede a una fracción mínima.