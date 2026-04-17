Costa Rica y Panamá lideran Índice de Prosperidad 2026 y el resto de la región se rezaga

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En la cima del Índice de Prosperidad para América Latina y el Caribe del Centro de Competitividad Mundial, dentro de la categoría A1 —la de mayor prosperidad— destaca Costa Rica, consolidándose como el país centroamericano mejor posicionado gracias a su desempeño en gobernanza, estabilidad institucional y desarrollo social.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El más reciente Índice de Prosperidad para América Latina y el Caribe del Centro de Competitividad Mundial (WCC), elaborado por la escuela de negocios IMD, revela una región profundamente fragmentada en términos de desarrollo, con brechas marcadas entre países y desafíos estructurales que afectan especialmente a Centroamérica. En la cima del estudio del WCC, dentro de la categoría A1 —la de mayor prosperidad— destacan Chile y Costa Rica, este último consolidándose como el país centroamericano mejor posicionado gracias a su desempeño en gobernanza, estabilidad institucional y desarrollo social. Este resultado contrasta con el resto de la subregión, donde predominan economías en los niveles más bajos del índice.

Panamá, por su parte, se ubica en la categoría A2 junto a Uruguay y Puerto Rico, reflejando altos niveles de ingreso y relativa solidez institucional. Sin embargo, el informe advierte que el país enfrenta un desafío clave: el crecimiento económico no se ha traducido en inclusión social, lo que limita su avance en prosperidad integral. El panorama se torna más complejo en el resto de Centroamérica. El Salvador aparece en la categoría C2, junto a Cuba y Surinam, evidenciando debilidades en aspectos como la creación de empresas y la dinámica gerencial. Según el estudio, estos factores constituyen el principal cuello de botella para el desarrollo en la región.

Más rezagados aún se encuentran en el reporte WCC Guatemala y Nicaragua, ubicados en la categoría D1, mientras que Honduras cae hasta el último nivel, D2, junto a Haití y Venezuela. Estos países enfrentan serias limitaciones en gobernanza, institucionalidad y desarrollo social, lo que restringe significativamente sus posibilidades de crecimiento sostenido. El índice WCC, que evalúa 34 economías a partir de 78 indicadores agrupados en cuatro pilares —desempeño económico, gobernanza e instituciones, dinámica gerencial y empoderamiento social—, subraya que la prosperidad no depende únicamente del tamaño de la economía. De hecho, países con ingresos similares muestran resultados muy distintos en función de la calidad de sus instituciones y su capacidad empresarial.