Panamá autoriza importación adicional de arroz para garantizar el abastecimiento

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El Gobierno de Panamá aprobó la importación de un contingente arancelario adicional de 786.000 quintales de arroz en cáscara con el objetivo de garantizar el abastecimiento del principal alimento de la canasta básica nacional ante los efectos que el fenómeno climático de El Niño ha provocado sobre la producción agrícola del país.
La medida fue adoptada por el Consejo de Gabinete mediante el Decreto 9-26, que autoriza el ingreso del grano hasta el 15 de septiembre de 2026. La decisión responde a las proyecciones de consumo y a los retrasos registrados en las cosechas nacionales debido a condiciones climáticas adversas que han afectado tanto el inicio de las siembras como el desarrollo de los cultivos.
Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la recomendación surgió del Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz durante una reunión celebrada en mayo.
Los análisis técnicos realizados por el comité determinaron que los inventarios disponibles y los contingentes previamente autorizados permitirán cubrir la demanda nacional únicamente hasta la tercera semana de septiembre de 2026.
Sin embargo, las cosechas previstas para los primeros meses del período agrícola 2025-2026 presentan retrasos y menores rendimientos como consecuencia de los efectos de El Niño, lo que hizo necesaria la aprobación de un nuevo volumen de importación.
La administración panameña destacó que la decisión busca preservar la seguridad alimentaria de la población. El arroz continúa siendo el principal producto de la dieta de los panameños y una de las fuentes más importantes de carbohidratos en el país, por lo que mantener un suministro estable es considerado una prioridad.
Además de la autorización para importar arroz en cáscara, el Consejo de Gabinete aprobó el Decreto 8-26, que introduce cambios en el Arancel Nacional de Importación de Arroz mediante la creación de 11 nuevos incisos arancelarios y la eliminación de uno existente.
La modificación responde a un análisis técnico de la Comisión Arancelaria del MEF y tiene como finalidad diferenciar variedades de arroz que no se producen en territorio panameño. Entre ellas figuran tipos utilizados principalmente en la industria gastronómica, como arborio, bomba, carnaroli, jazmín, basmati y riso.
De acuerdo con las autoridades, el ajuste permitirá una clasificación más específica de estos productos y facilitará su importación sin afectar la producción local.