Panamá autoriza importación adicional de arroz para garantizar el abastecimiento

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Las cosechas previstas para los primeros meses del período agrícola 2025-2026 presentan retrasos y menores rendimientos como consecuencia de los efectos de El Niño, lo que hizo necesaria la aprobación de un nuevo volumen de importación.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Gobierno de Panamá aprobó la importación de un contingente arancelario adicional de 786.000 quintales de arroz en cáscara con el objetivo de garantizar el abastecimiento del principal alimento de la canasta básica nacional ante los efectos que el fenómeno climático de El Niño ha provocado sobre la producción agrícola del país. La medida fue adoptada por el Consejo de Gabinete mediante el Decreto 9-26, que autoriza el ingreso del grano hasta el 15 de septiembre de 2026. La decisión responde a las proyecciones de consumo y a los retrasos registrados en las cosechas nacionales debido a condiciones climáticas adversas que han afectado tanto el inicio de las siembras como el desarrollo de los cultivos.

Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la recomendación surgió del Comité de la Cadena Agroalimentaria de Arroz durante una reunión celebrada en mayo. Los análisis técnicos realizados por el comité determinaron que los inventarios disponibles y los contingentes previamente autorizados permitirán cubrir la demanda nacional únicamente hasta la tercera semana de septiembre de 2026. Sin embargo, las cosechas previstas para los primeros meses del período agrícola 2025-2026 presentan retrasos y menores rendimientos como consecuencia de los efectos de El Niño, lo que hizo necesaria la aprobación de un nuevo volumen de importación.