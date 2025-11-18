Panamá: Desarticulan red que estafó casi US$800.000 a entidad bancaria

POR EFE

Las autoridades de Panamá informaron este martes de la detención de cinco personas, entre ellas supuestamente un reconocido creador de contenido en el país, por el presunto fraude de casi 800.000 dólares a una entidad bancaria mediante tasamientos falsos para obtener hipotecas.

"En la provincia de Panamá, desarticulamos un grupo delictivo dedicado al delito contra el orden económico, en la modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de un banco de la localidad. Hay 5 aprehendidos", informó la Policía en X.

Así, se desarticuló "un grupo de personas que se estaban dedicando al fraude financiero en perjuicio de una entidad bancaria, que causó un perjuicio de 786,171,98 (dólares)", señala la Fiscalía panameña en un comunicado en el que se detalla que la 'Operación Fraude Total' se llevó a cabo en coordinación con la Policía.