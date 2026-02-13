Centroamérica & Mundo

Panamá y Tailandia investigan el naufragio de un buque petrolero

Según el medio especializado Portal Portuario, Sealloyd Arc se hundió cuando navegaba de Masalia hacia Bangladesh provocando un derrame de petróleo, pues transportaba 297 contenedores, incluidos 14 con materiales peligrosos.

Por Agencia EFE Las autoridades marítimas de Panamá informaron que investigan con sus pares de Tailandia el naufragio de una embarcación de bandera panameña al sur del país asiático con 16 tripulantes a bordo, que fueron rescatados. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) señaló que "lleva a cabo una investigación de seguridad en colaboración con la Administración Marítima de Tailandia, con respecto al naufragio de la nave de bandera panameña Sealloyd Arc (IMO 8682036)", destaca en un comunicado oficial.

Panamá especificó que el naufragio sucedió el 7 de febrero 2026, en las inmediaciones de las costas de la provincia de Phuket, al sur de Tailandia, así como que "los 16 tripulantes de la nave fueron rescatados con éxito y trasladados a tierra por los servicios de búsqueda y rescate de Tailandia previo al hundimiento". Sin embargo, las causas del naufragio "serán determinadas conforme avance la investigación".