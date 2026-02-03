Anulación de concesión portuaria en Panamá no impacta perfil crediticio, dice Moody's

Finanzas

Por Agencia EFE La calificadora de riesgo Moody's Ratings dijo que la anulación de la concesión al conglomerado chino CK Hutchison para la operación de dos puertos en torno al Canal de Panamá no afecta directamente, al menos en un primer momento, el perfil crediticio del país, que ha implementado una serie de políticas macroeconómicas ante el riesgo de perder el grado de inversión. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró el pasado 29 de enero como "inconstitucional" el contrato de concesión entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, operadora desde 1997 de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), situados en los alrededores del Canal interoceánico.

El Gobierno panameño anunció el pasado 30 de enero que APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, asumirá transitoriamente la operación de ambos puertos una vez se concrete la salida de PPC y durante el tiempo que tome realizar una nueva licitación "abierta y transparente" de la concesión. "La decisión de la Corte Suprema sobre la concesión portuaria no tiene un impacto directo en el perfil crediticio de Panamá", dijo Moody's Ratings. Sin embargo la agencia, que mantiene el grado de inversión de Panamá en Baa3 con perspectiva negativa, señala que el "posible inicio de un arbitraje internacional por parte del concesionario (chino) constituiría un pasivo contingente que podría tener implicaciones para las finanzas públicas, un factor clave en la calificación soberana".