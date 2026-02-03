¿Quiénes controlan (hasta ahora) los cinco puertos del Canal de Panamá?

POR EFE

Los cinco principales puertos de Panamá que están en las áreas adyacentes del canal interoceánico y dos de ellos, operados desde hace casi tres décadas por una subsidiaria de la CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, cambiarán de manos luego de que el Supremo panameño declaró inconstitucional el contrato de concesión.

El máximo tribunal respondió a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general de Panamá, Anel Flores, contra el contrato de concesión, que tildó de "leonino" y de lesivo a los intereses de la Nación.

Este fallo judicial inapelable afecta a los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) y tiene lugar después de que EEUU desarrollara en el 2025 una campaña amenazando con recuperar el paso navegable, que construyó y administró durante casi todo el siglo XX hasta su traspaso a Panamá, precisamente por la presencia china allí.

En ese contexto, el conglomerado hongkonés acordó el traspaso de la concesión de los puertos panameños en el marco de la venta global de más de 40 de estas terminales por cerca de 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, pero la transacción quedó congelada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció este viernes que los puertos de Balboa y Cristóbal serán sometidos a una nueva concesión, y que el proceso de transición, que comenzará una vez superado el trámite de la ejecución del fallo judicial, incluye la operación transitoria de ambos por parte de APM Terminal Panamá, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos).