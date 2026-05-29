Panamá impulsa sus locaciones cinematográficas ante la industria global

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Panamá refuerza su apuesta por atraer nuevas producciones internacionales y posicionarse como un destino competitivo dentro del mercado audiovisual latinoamericano.

Por revistaeyn.com Panamá apostó por consolidarse como un destino estratégico para producciones audiovisuales internacionales durante su participación en el Marché du Film de Cannes 2026, uno de los mercados cinematográficos más importantes del mundo. A través del Ministerio de Comercio e Industrias y la Comisión Fílmica de Panamá, el país presentó su diversidad de locaciones y ventajas competitivas ante productores, distribuidores y ejecutivos de la industria audiovisual global.

Selvas tropicales, playas paradisíacas, modernos paisajes urbanos e infraestructura de primer nivel fueron algunos de los principales atractivos exhibidos en el stand panameño, que mantuvo una proyección continua de contenido audiovisual mostrando escenarios naturales y producciones internacionales previamente filmadas en el país. La estrategia buscó posicionar a Panamá como un centro atractivo para nuevas inversiones cinematográficas y proyectos audiovisuales de gran escala. Según representantes de la delegación, el material presentado despertó el interés de productores y ejecutivos internacionales, quienes sostuvieron reuniones exploratorias para evaluar futuras filmaciones y alianzas en territorio panameño. La presencia de Panamá en Cannes también contó con la participación de la viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, fortaleciendo la representación institucional del país en uno de los espacios más relevantes para la industria del cine a nivel mundial. Como parte de la agenda oficial, la delegación panameña desarrolló diversas jornadas de networking orientadas a crear vínculos con actores clave del sector audiovisual. Estas actividades permitieron acercamientos con productores, inversionistas y distribuidores interesados en conocer las oportunidades que ofrece el país para la realización de proyectos cinematográficos y televisivos.