Presidentes de Costa Rica y de Panamá abordarán temas de la agenda bilateral

Rodrigo Chaves visitó Panamá en agosto de 2024 para reunirse con José Raúl Mulino, en un encuentro que estuvo marcado por asuntos de comercio internacional, con la idea de que las economías de sus países deben ser complementarias para aumentar la competitividad.

Por Agencia EFE Los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y Panamá, José Raúl Mulino, se reunirán en la capital costarricense para abordar temas de la agenda bilateral, que en los últimos años ha estado marcada por la migración, el comercio y el combate al crimen organizado. La Casa Presidencial de Costa Rica informó que Mulino estará acompañado por la primera dama panameña, Maricel Cohen, sin brindar más detalles de su agenda ni los asuntos específicos a tratar en el encuentro.

El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dijo que en la reunión conversará con Mulino acerca de "temas de interés común" en búsqueda de acuerdos que beneficien a estos países vecinos centroamericanos. Chaves visitó Panamá en agosto de 2024 para reunirse con Mulino, en un encuentro que estuvo marcado por asuntos de comercio internacional, con la idea de que las economías de sus países deben ser complementarias para aumentar la competitividad. La Presidencia panameña informó por su parte que "el punto central de la visita oficial será un encuentro privado entre ambos mandatarios, que tendrá lugar en el Salón Las Musas del Teatro Nacional", y que también sostendrán una reunión ampliada posterior, con sus equipos de trabajo, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense.