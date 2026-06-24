Panamá pone límites a China: le pidió "respete" su Constitución por los puertos

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En el marco de la Asamblea de la OEA, el observador permanente de China ante el organismo, Xie Feng, pidió a Panamá "corrija sus errores" en relación al retiro de concesiones de los puertos. Ante ello, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, dijo: "lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya". Alta tensión diplomática entre ambos países.

Por: EFE El Gobierno de Panamá exigió este martes a China que respete la Constitución del país tras asegurar que las autoridades chinas solicitaran interferir en el fallo del Supremo del país y que llevó a la salida forzosa de un operador chino de dos terminales cercanas al Canal, con el posterior aumento en la detención de buques de bandera panameña en puertos del país asiático. En el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se celebra en Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, reaccionó así a una intervención del observador permanente de China ante el organismo, Xie Feng, que instaba "nuevamente a Panamá a corregir sus errores y proteger los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas". El caso se remonta a principios de este 2026, cuando el conglomerado chino CK Hutchison salió de la operación de dos puertos situados cerca del Canal luego de que el Supremo panameño declarara inconstitucional la concesión, otorgada en 1997, y su prórroga automática en 2021. Según Xie, "si se pudieran ignorar los contratos, ignorar los principios del mercado, apoderarse de los activos y expulsar a los operadores en cualquier momento, ¿quiénes tendrían la confianza para invertir y buscar cooperación?", y aseguró que la decisión del Supremo tuvo "una motivación política".

La respuesta del canciller

Frente a la declaración del representante chino ante la OEA, el canciller panameño le recordó que su país es una democracia y tiene separación de poderes, mientras que "su país es distinto al mío". "Tengo que decirle que Panamá respeta sus relaciones diplomáticas con todos los países, los que están aquí presentes, por supuesto. Pero mi país y mi Gobierno y mi presidente respeta mucho más nuestra Constitución. El fallo de la Corte Suprema de Justicia fue claro, la renovación de la concesión no cumplió con los requisitos de mi país", afirmó Martínez-Acha.

Así, añadió, "debo decir que sus representantes en mi país no entienden el sistema democrático de Panamá. Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo que lo único que puede hacer mi Gobierno es obedecerlo". "Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, lo invito a respetar mi Constitución como yo respeto la suya", subrayó el canciller panameño.

Detención de buques con bandera panameña

En el inicio de su intervención, el observador permanente de China ante la OEA trató el tema de las denuncias del país centroamericano sobre un aumento en la detención de buques con bandera panameña en los puertos chinos, que es visto por Panamá como una reacción a la salida china de los puertos en el Canal. Xie dijo que "China siempre concede gran importancia al tráfico marítimo y a la seguridad del personal" y que desde principios de año los barcos con bandera de Panamá -la flota mercante panameña es una de las más grandes del mundo con más de 8.000 buques abanderados y 233,2 millones de toneladas brutas de registro- se habían visto involucrados en "tres colisiones consecutivas" que dejaron cinco muertos o desaparecidos. Así, "por un sentido de responsabilidad por la seguridad marítima, incluida la seguridad de los buques y especialmente del personal, China ha llevado a cabo inspecciones de control" en sus puertos, pero subrayó que "no apuntan a ningún país o pabellón específico y son totalmente legítimas".

La exigencia de Panamá a China