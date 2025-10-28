Panamá ratifica el presupuesto nacional más alto de su historia

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Parlamento de Panamá aprobó en tercer y último debate el presupuesto nacional de 2026 por US$34.901 millones, el más elevado de la historia, que otorga prioridad a la inversión social en educación, salud y el sector agropecuario, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presupuesto de 2026 es un 13,6 % o US$4.181 millones superior al de este año, se enmarca en un escenario de crecimiento económico proyectado de un 4 % del producto interno bruto (PIB) y un déficit de un 3,5 %, como lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, de acuerdo con el MEF.

Su monto histórico refleja la rigidez del gasto público y el impacto del alza de la deuda pública, casi duplicada en el quinquenio anterior (2019-2024), como informó en julio pasado la cartera de finanzas. El proyecto de presupuesto ratificado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) incorpora ajustes orientados a fortalecer educación, salud y el sector agropecuario, destacó la cartera de Economía. El gasto de inversión se eleva un 26 %, con respecto a 2025, y llega a US$11.188 millones, de los que US$8.604 millones corresponden a inversión física y el resto a inversión social orientada al desarrollo humano, equivalente al 12,3 % y al 9,5 % del PIB, respectivamente, "que está entre las más altas del mundo", según el MEF.