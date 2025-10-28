Centroamérica & Mundo

Panamá ratifica el presupuesto nacional más alto de su historia

El presupuesto de 2026 es un 13,6 % o US$4.181 millones superior al de este año, se enmarca en un escenario de crecimiento económico proyectado de un 4 % del producto interno bruto (PIB) y un déficit de un 3,5 %.

  • Panamá ratifica el presupuesto nacional más alto de su historia

    El proyecto de presupuesto ratificado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) incorpora ajustes orientados a fortalecer educación, salud y el sector agropecuario, destacó la cartera de Economía. Foto de cortesía
2025-10-28

Por Agencia EFE

El Parlamento de Panamá aprobó en tercer y último debate el presupuesto nacional de 2026 por US$34.901 millones, el más elevado de la historia, que otorga prioridad a la inversión social en educación, salud y el sector agropecuario, dijo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presupuesto de 2026 es un 13,6 % o US$4.181 millones superior al de este año, se enmarca en un escenario de crecimiento económico proyectado de un 4 % del producto interno bruto (PIB) y un déficit de un 3,5 %, como lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, de acuerdo con el MEF.

Banca de Panamá está entre los mercados más rentables, según estudio

Su monto histórico refleja la rigidez del gasto público y el impacto del alza de la deuda pública, casi duplicada en el quinquenio anterior (2019-2024), como informó en julio pasado la cartera de finanzas.

El proyecto de presupuesto ratificado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) incorpora ajustes orientados a fortalecer educación, salud y el sector agropecuario, destacó la cartera de Economía.

El gasto de inversión se eleva un 26 %, con respecto a 2025, y llega a US$11.188 millones, de los que US$8.604 millones corresponden a inversión física y el resto a inversión social orientada al desarrollo humano, equivalente al 12,3 % y al 9,5 % del PIB, respectivamente, "que está entre las más altas del mundo", según el MEF.

Recuperación económica de Panamá impulsará créditos y la calidad de los activos, señala S&P

El gasto de funcionamiento del Gobierno Central, sin incluir el servicio de la deuda, sube un 1 % al pasar de US$6.667 millones a US$6.741 millones, lo que muestra el compromiso con la contención del gasto corriente.

Para el sector educativo, el presupuesto contempla una asignación que debe alcanzar el 7 % del PIB real, tal como lo indica la ley.

Redacción web
Agencia EFE

Presupuesto
|
PIB
|
Déficit fiscal
|
Gobierno
|
Finanzas públicas
|
Panamá
|
Asamblea Nacional
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE