Perú prevé inversiones de US$7.600 millones en proyectos mineros

Perú es actualmente el tercer productor mundial de cobre, el segundo en plata, molibdeno y zinc, mientras que también juega un rol importante en la producción de oro.

Por Agencia EFE Hasta ocho proyectos mineros, con inversiones en conjunto por valor de más de US$7.600 millones, se pondrán en marcha durante este año en Perú, según las previsiones del Gobierno peruano, que ve 2026 como "clave para consolidar la recuperación de la inversión minera y fortalecer a Perú como proveedor estratégico de minerales a nivel global". Así lo señaló durante una presentación ante el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) el viceministro de Minas, Carlos Talavera, quien en un comunicado del Ministerio de Energía y Minas vaticinó "una nueva etapa de dinamismo para el sector, con impactos relevantes en producción, empleo, encadenamientos productivos y recaudación fiscal".

Los ocho proyectos que se espera que comiencen a ejecutarse a lo largo de este 2026 en distintas partes de la cordillera andina de Perú son Reposición Colquijirca y Ampliación Huarón, en la región de Pasco (centro); Reposición San Rafael y Corani, en Puno (sur), Zafranal, Optimización de Cerro Verde y Pampa de Pongo, en Arequipa (sur), y Ampliación Huancapeti en Ancash (norte). Talavera resaltó que se trata de una cartera madura, conformada por proyectos que ya han superado etapas críticas del ciclo de inversión y que se encuentran en fases avanzadas de factibilidad e ingeniería de detalle. “Esto reduce los niveles de incertidumbre y permite proyectar con mayor claridad su entrada en ejecución”, remarcó, destacando que estos proyectos se ubican en diversas regiones del país, lo que reafirma el carácter descentralizado de la minería y su capacidad para impulsar el desarrollo territorial.