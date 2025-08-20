Centroamérica & Mundo

Honduras redujo en 15,5 % su factura petrolera en primer semestre

La compra de combustibles, lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica en Honduras entre enero y junio disminuyó gracias a una caída del 11,3 % en el precio internacional.

    La compra de diésel ascendió a US$403,5 millones, un 19,8 % menos que en 2024 (US$501,3 millones), señaló el Banco Central.
2025-08-20

Por Agencia EFE

Honduras destinó US$1.181,1 millones a la importación de combustibles durante el primer semestre de 2025, una disminución del 15,5 % respecto a los US$1.398,5 millones pagados en el mismo periodo de 2024, informó el Banco Central hondureño (BCH).

La compra de combustibles, lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica en Honduras entre enero y junio disminuyó gracias a una caída del 11,3 % en el precio internacional y a una disminución del 4,7 % en el volumen adquirido, precisó el emisor del Estado en un informe.

Según la institución hondureña, a junio, el precio promedio de los combustibles importados por Honduras se situó en US$82,92 por barril, menor en un 11,3 % con relación al reportado en igual periodo de 2024, lo cual generó un ahorro de US$162,3 millones en la factura petrolera.

La compra de diésel ascendió a US$403,5 millones, un 19,8 % menos que en 2024 (US$501,3 millones), señaló el Banco Central.

La gasolina superior costó US$255,1 millones, una caída del 3,5 % respecto a los US$264,4 millones del año anterior, mientras que la gasolina regular sumó US$187 millones, 6,7 % menos que los 200,5 millones de 2024, detalló la entidad financiera.

Por su parte, la importación de búnker, utilizado principalmente en la generación de energía térmica, se redujo en un 32,5 %, al pasar de US$314,7 millones a US$212,5 millones.

En contraste, la compra de queroseno y gas licuado para uso doméstico aumentó 4,6 %, al subir de 117,3 a US$122,7 millones, precisó el Banco Central.

Honduras importó 14,2 millones de barriles de derivados del petróleo en los primeros seis meses, lo que representa 4,7 % menos frente a los 14,9 millones de barriles comprados en el mismo periodo de 2024.

