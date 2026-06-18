Presidenta de Costa Rica quiere relación 'fraternal' con Nicaragua

Centroamérica & Mundo

Las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua se mantienen a nivel de consulados. Desde el 2018 el entonces presidente costarricense Carlos Alvarado (2018-2022) decidió no nombrar embajador en Nicaragua debido a la represión y violaciones a los derechos de opositores y manifestantes.

Por Agencia EFE La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, dijo que le interesa mantener con la vecina Nicaragua una relación "fraternal" en comercio y fronteras, y afirmó que unas recientes declaraciones suyas sobre el país vecino fueron sacadas de contexto para confundir a la población. "Me interesa tener una relación fraternal de comercio con Nicaragua, una frontera ordenada, donde las personas nicaragüenses que viven en Costa Rica estén reguladas", declaró Fernández en su conferencia de prensa semanal.

El pasado 13 de junio la mandataria dijo al medio internacional NTN24 que los nicaragüenses tienen "la forma de Gobierno que han elegido tener", lo que contrasta con la posición de otros Gobiernos y organismos internacionales que han señalado al de Daniel Ortega, en la presidencia desde 2007, de violar sistemáticamente los derechos humanos de su población y de incurrir en procesos electorales fraudulentos. Esas declaraciones generaron una lluvia de críticas de parte de los expresidentes costarricenses Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Laura Chinchilla (2010-2014), de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de exiliados nicaragüenses, entre otras personalidades. Fernández aseguró que sus declaraciones fueron "sacadas de contexto" por los expresidentes para "confundir" a la población, y explicó que en una entrevista no puede "despotricar contra un país vecino" con el que comparte una frontera por donde se mueve "buena parte del comercio" con la región centroamericana. "A duras penas me alcanza el tiempo para arreglar los problemas de Costa Rica, como para yo irme a meter en problemas ajenos", apuntó. La presidenta dijo tener una "buena relación" con sus colegas de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Panamá, José Raúl Mulino; de Chile, José Antonio Kast; y de Estados Unidos, Donald Trump, pero que no es admiradora de ningún Gobierno o mandatario.