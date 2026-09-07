Centroamérica & Mundo

El Salvador y Bolivia destacan la vigencia de acuerdo con beneficios comerciales mutuos

El acuerdo establece "un marco jurídico sólido de cooperación e integración económica para la expansión y diversificación del comercio bilateral, la eliminación de restricciones arancelarias y no arancelarias, así como la cooperación económica, científica, tecnológica".

Por Agencia EFE Los Gobiernos de Bolivia y El Salvador destacaron la vigencia de un acuerdo comercial que otorga preferencias arancelarias mutuas para el acceso de 250 productos del país andino y 259 de la nación centroamericana a sus respectivos mercados. El acuerdo fue presentado en un acto en la Cancillería de Bolivia, en el que participaron el ministro boliviano de Exteriores, Héctor Huanca; la embajadora de El Salvador en La Paz, Ana Guadalupe Rivas, y representantes de los empresarios privados y exportadores del país andino, entre otros.

"Después de un proceso iniciado hace varios años, el ‘Acuerdo de alcance parcial’ entre nuestros países se encuentra vigente desde el pasado 30 de julio", mencionó Huanca. El canciller boliviano destacó que el acuerdo es "una herramienta concreta para ampliar y diversificar" el comercio entre ambos países y "fortalecer una relación bilateral" que se quiere "proyectar mucho más allá de este instrumento". Un comunicado conjunto leído por la embajadora Rivas precisó que este instrumento "marca una nueva etapa en el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países". El acuerdo establece "un marco jurídico sólido de cooperación e integración económica para la expansión y diversificación del comercio bilateral, la eliminación de restricciones arancelarias y no arancelarias, así como la cooperación económica, científica, tecnológica". A través del mismo, El Salvador otorga beneficio a 250 productos bolivianos", entre ellos, "flores, habas frescas o secas, frutas, hierba mate y nueces del Brasil", y Bolivia, a 259 productos salvadoreños, incluidos "alimentos y bebidas, confecciones y medicamentos de uso humano y animal, plástico y sus manufacturas", según el comunicado.