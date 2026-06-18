Presidente de Panamá confía que reactivación de cárcel frene ola de violencia

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Las autoridades sostienen que los reos de alto perfil, generalmente jefes de pandillas vinculadas al narcotráfico, siguen operando desde las cárceles porque tienen acceso a teléfonos, y les atribuyen la ola criminal de los últimos meses.

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que la reactivación de una cárcel en la Isla Coiba (Pacífico) con el traslado de 29 reos de alta peligrosidad, obedece a un interés de seguridad nacional, y que espera que con esta medida se acabe una ola de violencia que sacude al país. Las autoridades sostienen que los reos de alto perfil, generalmente jefes de pandillas vinculadas al narcotráfico, siguen operando desde las cárceles porque tienen acceso a teléfonos, y les atribuyen la ola criminal de los últimos meses evidenciada en el alza de un 7 % de los homicidios entre enero y mayo, según las estadísticas del Ministerio Público.

Pero la reactivación de la prisión de Isla Coiba - donde una colonia penal funcionó entre 1920 y 2004 - ha generado críticas hacia el sistema penitenciario y denuncias de una afectación en el sitio, que es un parque nacional y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. "El traslado a Isla Coiba fue realizado de acuerdo con necesidades de la seguridad nacional. Se usará para cuidar la seguridad nacional y personal de miles y miles de panameños que no son narcos, asesinos o violadores, que ven cómo se genera violencia por estos maleantes incluso desde las cárceles", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal. Mulino se refirió este jueves, por primera vez, a la fuga inédita de 195 presos el pasado 1 de junio de la cárcel La Joyita, situada en los alrededores de la capital panameña. Fue tras esa evasión masiva que las autoridades trasladaron a Isla Coiba a 29 reos de alta peligrosidad que estaban recluidos en varias de las cerca de trece prisiones que tiene el país, y sufren de una superpoblación del 35 %, según el Ministerio de Gobierno.