Crédito al sector privado en Honduras creció 6,3 % y supera los US$27.000 millones

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El crédito otorgado al sector privado en Honduras continúa mostrando una tendencia positiva durante 2026, impulsado por mejores condiciones de financiamiento, una reducción gradual de las tasas de interés y una mayor disponibilidad de liquidez en el sistema financiero.
Datos del Banco Central de Honduras (BCH) revelan que al 4 de junio de este año el saldo total de la cartera crediticia alcanzó los US$27.120 millones, reflejando un crecimiento interanual de 6.3 %.
La expansión equivale a unos US$1,609.8 millones adicionales en comparación con el mismo período del año anterior, cifra que supera el ritmo observado al inicio del año, cuando el crecimiento era de 5.4 %.
Según el BCH, el saldo acumulado de crédito llegó a 705,244.4 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente US$27,120 millones. Esta cifra representa un incremento de 22,410.3 millones de lempiras, o cerca de US$861.9 millones, respecto al cierre de 2025.
El dinamismo fue liderado por el financiamiento dirigido a las empresas, segmento que explicó alrededor de US$696.9 millones del aumento acumulado registrado en lo que va del año. El crédito empresarial registró una expansión interanual de 8.7 %, superior al 6.6 % observado en enero, evidenciando una mayor canalización de recursos hacia actividades productivas y de inversión.
Las empresas concentran actualmente el 52.3 % del saldo total de la cartera crediticia. Dentro de este segmento destacó el financiamiento en moneda nacional, que creció 11.8 %, mientras que los préstamos en moneda extranjera aumentaron 4.2 %.
Por otra parte, el crédito destinado a los hogares mostró un crecimiento más moderado de 3.8 % interanual, ligeramente inferior al 4.1 % registrado al inicio del año. Aun así, este comportamiento continúa respaldando el consumo privado, uno de los principales motores de la actividad económica nacional.
El informe del BCH también destaca que el financiamiento en moneda nacional mantiene una posición predominante dentro del sistema financiero hondureño, al representar el 77.5 % del saldo total del crédito.
Las condiciones de financiamiento han contribuido al fortalecimiento de la actividad crediticia. Al 29 de mayo de 2026, la tasa de interés activa promedio ponderada para nuevas operaciones en moneda nacional se ubicó en 12.89 %, lo que significó una reducción de 3.79 puntos porcentuales respecto a períodos anteriores. Las mayores disminuciones se registraron en los sectores de industria, agricultura y comercio.
En moneda extranjera, la tasa activa promedio descendió a 7.87 %, una reducción de 1.30 puntos porcentuales, favoreciendo especialmente las actividades vinculadas al consumo y al comercio.