Crédito al sector privado en Honduras creció 6,3 % y supera los US$27.000 millones

Datos del Banco Central de Honduras (BCH) revelan que al 4 de junio de este año el saldo total de la cartera crediticia alcanzó los US$27.120 millones, reflejando un crecimiento interanual de 6.3 %.

El crédito otorgado al sector privado en Honduras continúa mostrando una tendencia positiva durante 2026, impulsado por mejores condiciones de financiamiento, una reducción gradual de las tasas de interés y una mayor disponibilidad de liquidez en el sistema financiero.

La expansión equivale a unos US$1,609.8 millones adicionales en comparación con el mismo período del año anterior, cifra que supera el ritmo observado al inicio del año, cuando el crecimiento era de 5.4 %.

Según el BCH, el saldo acumulado de crédito llegó a 705,244.4 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente US$27,120 millones. Esta cifra representa un incremento de 22,410.3 millones de lempiras, o cerca de US$861.9 millones, respecto al cierre de 2025.

El dinamismo fue liderado por el financiamiento dirigido a las empresas, segmento que explicó alrededor de US$696.9 millones del aumento acumulado registrado en lo que va del año. El crédito empresarial registró una expansión interanual de 8.7 %, superior al 6.6 % observado en enero, evidenciando una mayor canalización de recursos hacia actividades productivas y de inversión.

Las empresas concentran actualmente el 52.3 % del saldo total de la cartera crediticia. Dentro de este segmento destacó el financiamiento en moneda nacional, que creció 11.8 %, mientras que los préstamos en moneda extranjera aumentaron 4.2 %.

Por otra parte, el crédito destinado a los hogares mostró un crecimiento más moderado de 3.8 % interanual, ligeramente inferior al 4.1 % registrado al inicio del año. Aun así, este comportamiento continúa respaldando el consumo privado, uno de los principales motores de la actividad económica nacional.