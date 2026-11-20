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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino participó con su homólogo dominicano, Luis Abinader, en el diálogo presidencial 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades'

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su preocupación por los problemas de seguridad regional, en particular en Colombia, país con el que el suyo tiene frontera, al intervenir en un foro de Gobiernos en República Dominicana. Mulino participó con su homólogo dominicano, Luis Abinader, en el diálogo presidencial 'Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades', donde al hablar de las relaciones con Estados Unidos dijo que su país tiene una "experiencia vasta" aunque "incierta en algunos casos y con algunos temas".

"Quizás en el tema de seguridad es lo más delicado en este momento, para ellos y para nosotros. Por todo el factor de crimen organizado, narcotráfico, etcétera que nos pega muy directamente", manifestó Mulino en el Diálogo Regional para América Latina y el Caribe de la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Governments Summit) que tiene lugar en Punta Cana, en el este dominicano. El mandatario se definió como "un panameño que quiere mucho a Colombia", país con el que "hasta el fin del mundo vamos a ser vecinos (...) con lo bueno y con lo malo" que eso implica. "Y en este momento nos preocupa mucho, así como tengo cifradas muchas esperanzas en la política del presidente (Abelardo) de la Espriella en cuanto a control del narco y el control del crimen organizado que emigra y se establece donde lo dejen", manifestó.