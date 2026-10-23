Panamá acogerá en 2028 cumbre global para discutir el futuro de bioeconomía

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El IICA destacó que será la primera vez que un país latinoamericano acoja este foro llamado 'Global Bioeconomy Summit' (GBS), cuya edición de 2026 se llevó a cabo esta semana en Dublín, Irlanda, donde se decidió la sede de 2028.

Por Agencia EFE Panamá acogerá en el año 2028 una cumbre global de bioeconomía en la que expertos del sector discutirán sobre temas como biodiversidad, ciencia, innovación, alianzas entre empresas y territorios con gobiernos, centros de investigación, banca de desarrollo, inversionistas y redes globales, informó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). El IICA destacó que será la primera vez que un país latinoamericano acoja este foro llamado 'Global Bioeconomy Summit' (GBS), cuya edición de 2026 se llevó a cabo esta semana en Dublín, Irlanda, donde se decidió la sede de 2028.

La iniciativa de Panamá como sede es liderada por el Gobierno panameño a través de su Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en coordinación con el Consejo Asesor Internacional sobre Bioeconomía Global (IACGB, por sus siglas en inglés), y cuenta con el respaldo del IICA y la Red Latinoamericana de Bioeconomía. "Esta no será solamente una cumbre en Panamá, queremos que sea una plataforma de toda América Latina y el Caribe para mostrar al mundo nuestra biodiversidad, ciencia, innovación, empresas y soluciones, y para construir nuevas alianzas de conocimiento, inversión y desarrollo sostenible", comentó el secretario de la SENACYT, Eduardo Ortega-Barría. La cumbre GBS es uno de los principales espacios internacionales de diálogo sobre el futuro de la bioeconomía. Desde su primera edición en Berlín, en 2015, reúne a responsables de políticas públicas, científicos, empresas, inversionistas, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, explicó el IICA. La aspiración es que en el GBS 2028 los gobiernos, universidades, centros de investigación, empresas, comunidades, redes e instituciones de distintos países latinoamericanos puedan mostrar al mundo sus políticas, capacidades científicas, innovaciones, emprendimientos, territorios y soluciones en bioeconomía.