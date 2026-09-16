Presidentes de Colombia y Costa Rica se reunirán para abordar lucha antidrogas

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Durante la reunión, De La Espriella y Fernández abordarán mecanismos para profundizar la coordinación entre Colombia y Costa Rica, así como el intercambio de información y capacidades para enfrentar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales.

Por Agencia EFE El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, recibirá el próximo martes en Barranquilla (norte) a la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, para abordar la cooperación bilateral en seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Según informó la Presidencia, De la Espriella y Fernández acordaron celebrar la reunión durante una conversación en la que también "plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región".

El encuentro estará centrado en seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a las organizaciones criminales transnacionales, de acuerdo con el comunicado. Durante la reunión, De La Espriella y Fernández abordarán mecanismos para profundizar la coordinación entre Colombia y Costa Rica, así como el intercambio de información y capacidades para enfrentar estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otros delitos transnacionales. La Presidencia colombiana señaló que la reunión hace parte de la estrategia del Gobierno de De La Espriella para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas criminales que, según su planteamiento, trascienden las fronteras nacionales y requieren respuestas coordinadas entre los Estados.