Electrisa invierte más de US$6 millones en Costa Rica para iniciar su expansión

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El proyecto contempla el futuro desarrollo de un taller de ensamble de tableros y servicios similar al que opera la empresa en Panamá, con capacidad para atender proyectos bajo estándares UL.

Por revistaeyn.com La empresa panameña Electrisa, eligió a Costa Rica como el primer país para iniciar su expansión fuera de Panamá. Esto mediante una inversión inicial superior a los US$6 millones destinada a infraestructura de su primera tienda, inventario, tecnología, logística y el desarrollo de nuevas capacidades de servicio en el país. La operación funcionará en el mercado costarricense bajo el nombre de Electricast y tendrá como uno de sus principales pasos la apertura de su tienda física bajo un modelo Retail en los próximos meses.

Eddie Castellanos, gerente general de Electrisa, explicó que la decisión de comenzar por Costa Rica esta expansión responde tanto a las oportunidades detectadas en el mercado como a la relación comercial que la compañía ha mantenido históricamente con empresas y proveedores vinculados al país. “Vemos a Costa Rica como un mercado estratégico dentro de nuestra visión de expansión regional. Identificamos un entorno económico sólido y oportunidades de crecimiento impulsadas por factores como la inversión extranjera, las zonas francas, el turismo, la construcción, la industria y el comercio”, señaló Castellanos. Castellanos mencionó que antes de esta nueva etapa, la empresa ya había atendido el mercado costarricense bajo un esquema principalmente B2B y enfocado en proyectos específicos. Las ventas en el país comenzaron aproximadamente dos años atrás y, desde marzo de 2025, la operación pasó a desarrollarse directamente bajo Electricast.