Electrisa invierte más de US$6 millones en Costa Rica para iniciar su expansión

Por revistaeyn.com
La empresa panameña Electrisa, eligió a Costa Rica como el primer país para iniciar su expansión fuera de Panamá. Esto mediante una inversión inicial superior a los US$6 millones destinada a infraestructura de su primera tienda, inventario, tecnología, logística y el desarrollo de nuevas capacidades de servicio en el país.
La operación funcionará en el mercado costarricense bajo el nombre de Electricast y tendrá como uno de sus principales pasos la apertura de su tienda física bajo un modelo Retail en los próximos meses.
Eddie Castellanos, gerente general de Electrisa, explicó que la decisión de comenzar por Costa Rica esta expansión responde tanto a las oportunidades detectadas en el mercado como a la relación comercial que la compañía ha mantenido históricamente con empresas y proveedores vinculados al país.
“Vemos a Costa Rica como un mercado estratégico dentro de nuestra visión de expansión regional. Identificamos un entorno económico sólido y oportunidades de crecimiento impulsadas por factores como la inversión extranjera, las zonas francas, el turismo, la construcción, la industria y el comercio”, señaló Castellanos.
Castellanos mencionó que antes de esta nueva etapa, la empresa ya había atendido el mercado costarricense bajo un esquema principalmente B2B y enfocado en proyectos específicos. Las ventas en el país comenzaron aproximadamente dos años atrás y, desde marzo de 2025, la operación pasó a desarrollarse directamente bajo Electricast.
Esa primera experiencia permitió a la empresa conocer la dinámica del mercado, las necesidades de los clientes y las particularidades de hacer negocios en Costa Rica, antes de avanzar hacia el modelo que constituye una de las principales fortalezas de la empresa en Panamá: la venta Retail.
La inversión realizada hasta ahora supera los US$6 millones; no obstante, la compañía continúa evaluando nuevas inversiones conforme avance la operación en el país. Precisamente, la tienda de formato Retail se desarrolla en un inmueble propio de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, que integra áreas de oficinas, almacenamiento y un showroom donde los clientes podrán conocer parte del portafolio disponible.
Para Castellanos, la magnitud de la inversión constituye también una señal sobre la perspectiva de largo plazo que tiene la empresa en Costa Rica. “Entramos para quedarnos. Una inversión de esta magnitud no se realiza para salir mañana; la estamos haciendo para crecer en Costa Rica y construir una operación de largo plazo”, afirmó.
El proyecto contempla además el futuro desarrollo de un taller de ensamble de tableros y servicios similar al que opera la empresa en Panamá, con capacidad para atender proyectos bajo estándares UL. Con ello, la compañía busca incorporar progresivamente capacidades técnicas locales que permitan ampliar los servicios ofrecidos al mercado costarricense.
Uno de los principales componentes de la propuesta de Electricast, añadió el gerente general, será la disponibilidad de producto. Actualmente, la operación costarricense se aproxima a los 3.000 SKU en inventario, con la expectativa de continuar ampliando el portafolio conforme crezca el negocio.
Electricast cuenta actualmente con 19 colaboradores en Costa Rica y mantiene procesos de reclutamiento abiertos. La expectativa de la empresa es continuar incrementando su planilla conforme se consolide la nueva operación y avance el plan de expansión. Como referencia de la escala alcanzada por el grupo, Electrisa cuenta actualmente con alrededor de 365 colaboradores en Panamá y nueve sucursales distribuidas en diferentes zonas económicamente relevantes de ese país.