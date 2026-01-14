Quincena 25: Empleados salvadoreños tendrán un salario extra cada enero

Centroamérica & Mundo

El ingreso a recibir será equivalente al 50 % del salario mensual, una quincena más. Aplican los asalariados con un ingreso de hasta 1.500 dólares. Este 2026 será opcional para el sector privado, pero obligatorio desde 2027. El Gobierno sí lo pagará en enero de 2026.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Es una realidad. Los empleados salvadoreños recibirán 25 quincenas al año o 14 salarios mensuales, según sea el caso. Es decir, la compensación mensual (12) más un aguinaldo (1 pago extra en diciembre) y el bono (1 -recién aprobado-) en enero de cada año. Este 14 de enero de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó la ley, propuesta por el presidente Nayib Bukele, para otorgar a los trabajadores un pago extra en enero equivalente al 50 % del salario mensual, beneficio que será obligación para el sector público y voluntario -este año- para la empresa privada, pero obligatoria desde 2027. La ley denominada Quincena 25 fue aprobada con los votos de 59 diputados de 60 posibles, incluyendo los votos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y de las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz.

El pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a 1.500 dólares. Bukele y sus diputados señalan que la ley serviría también para "dinamizar" la economía del país, pero sin profundizar en qué forma.

"Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió Bukele en X, quien afirmó, según un video publicado en su perfil, que la medida cuenta con el consenso de la empresa privada y empleados, sin especificar quiénes.

CUESTIONAMIENTOS A LA LEY QUINCENA 25

Todo un debate en redes (desde el anuncio de Bukele, el 13 de enero) que tuvo eco en la Asamblea Legislativa. Villatoro, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló que lo aprobado-en el que también votó a favor- no será para toda la población y cuestionó de dónde serán tomados los fondos para los empleados públicos.

Este es un "beneficio económicamente positivo para una parte de la población salvadoreña, ya que no beneficiará a todo El Salvador", acotó. Apuntó que el Gobierno debe de invertir "70 millones de dólares para este pago extra de 195.000 empleados públicos" y cuestionó por qué no hay dinero para pagarles las indemnizaciones a 7.000 trabajadores despedidos del sector salud en diciembre de 2025.

Recordó además que "solamente el 30 % (de la población) cuenta con un empleo formal, de los que el 20 % ganan (tienen un sueldo) menos de 1.500 dólares, por lo que más de un 50 % de las personas no se verán beneficiadas". El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró cerca de un millón de trabajadores se verán beneficiados, fundamentando su respuesta en que el tejido productivo formal a nivel nacional se constituye por empleados públicos y privados, de los cuales un 90 % recibe una remuneración mensual menor o igual a US$1.500. Por su parte, su compañero, Francisco Lira, quien votó en contra, aseguró que este es un “salto al vacío”. “Están lanzando a los micro, pequeños y medianos empresarios a los leones. Dicen que han consultado a las grandes empresas, ¿pero en qué momento han consultado a los micro, pequeños y medianos empresarios?, recuerdan que ellos representan el 90 % de la actividad económica en el país”, advirtió. Recordó que este beneficio “no es un regalo del gobierno”. “Son sus impuestos” y calificó la medida de populista. Ortiz, de Vamos, señaló que la propuesta se presentó una semana después de su propuesta de reducción del IVA, que no fue apoyada.

Aunque dio su apoyo a la medida señaló que “esta no es una propuesta integral” ya que el costo de la vida seguirá siendo alto e insistió en bajar el IVA a la mitad.

De acuerdo con el presidente Bukele, la ley "es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió la noche del martes en X. La medida es anunciada pocos meses después de que el Gobierno solicitara adelantar el pago del aguinaldo.

EMPRESA PRIVADA SE SUMA

Según el ministro Castro, la “gran mayoría” de las empresas se sumarán a la aplicación voluntaria de la quincena 25 y, de hecho, algunas usaron sus redes sociales para comunicar la decisión. Pese a que este beneficio será voluntario en 2026, algunas empresas dijeron estar listas para entregarlo a sus empleados. El gobierno, solamente este 2026, dará incentivos a quiénes lo apliquen. El gobierno "permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto sobre la renta", apuntó Bukele. "Como empresa salvadoreña, nos unimos voluntariamente y con orgullo a esta iniciativa que impulsa la economía familiar y beneficia a nuestra gente", apuntó la marca en sus redes sociales.

Grupo Calleja, matriz de Super Selectos y dueño de la mayor cadena de supermercados del país, también se sumó a la medida. Hasta noviembre de 2025, esta empresa empleaba a más de 7.000 colaboradores directos.

Como los antes mencionados, también otras se subieron a la medida como Aristos, Corporación Multi Inversiones (CMI) y otras tantas.