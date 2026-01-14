Quincena 25 en El Salvador: esto debe saber

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Los salvadoreños recibirían un pago más durante el año de aprobarse la Ley Quincena 25, es decir, en lugar de recibir 24 salarios (en el caso sean quincenales) y un aguinaldo, tendrá un bono extra que se pagará en la segunda quincena de enero y será equivalente a una quincena o bien, al 50 % de su salario.

Esta iniciativa de ley fue comunicada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien a su vez indicó que el martes (13.01.2026) envió a la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, la propuesta.

"Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió Bukele en X, quien afirmó, según un video publicado en su perfil, que la medida cuenta con el consenso de la empresa privada y empleados, sin especificar quiénes..

¿Qué significa la Ley Quincena 25?

La llamada Ley Quincena 25 implica "un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual", que "se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta 1.500 dólares".

El salario mínimo en El Salvador es US$480.80 para la mayoría de sectores.