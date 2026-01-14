Quincena 25 en El Salvador: esto debe saber

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Los salvadoreños recibirían un pago más durante el año de aprobarse la Ley Quincena 25, es decir, en lugar de recibir 24 salarios (en el caso sean quincenales) y un aguinaldo, tendrá un bono extra que se pagará en la segunda quincena de enero y será equivalente a una quincena o bien, al 50 % de su salario.
Esta iniciativa de ley fue comunicada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien a su vez indicó que el martes (13.01.2026) envió a la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, la propuesta.
"Es una medida concreta para fortalecer el ingreso de las familias salvadoreñas y dinamizar la economía del país en enero, un mes que históricamente es difícil para muchos hogares", escribió Bukele en X, quien afirmó, según un video publicado en su perfil, que la medida cuenta con el consenso de la empresa privada y empleados, sin especificar quiénes..
¿Qué significa la Ley Quincena 25?
La llamada Ley Quincena 25 implica "un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual", que "se pagará entre el 15 y el 25 de enero a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta 1.500 dólares".
El salario mínimo en El Salvador es US$480.80 para la mayoría de sectores.
Este pago extra será exento del pago del impuesto sobre la renta, seguro social y cotización del ahorro de pensiones.
¿Quiénes deben pagar la Quincena 25?
"A partir de enero de 2026, el Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos. En el sector privado, la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo", sostuvo Bukele.
Para el sector privado, este 2026 "el pago será voluntario", pero "contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto sobre la renta".
En 2027 TODOS deberán cancelar este bono extra en enero.
¿OTROS PAÍSES CUENTAN CON ESTAS INICIATIVAS EN CENTROAMÉRICA?
Sí, El Salvador se sumaría de esta manera a otros países de Centroamérica y el mundo que dan un bono extra en el año, además de los salarios regulares y el aguinaldo al final del año.
En la mayoría de estos países se conoce como Bono 14, siguiendo la matemática que son 12 salarios mensuales, más uno de aguinaldo y el agregado, que, generalmente, se cancela a mediados de año.
Los empleados en Guatemala y Honduras tienen derecho a recibir tanto un bono de 13º (aguinaldo) como uno de 14º mes (que vence en julio). Cada bonificación equivale a un mes de salario.
