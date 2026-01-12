Aumento del salario mínimo en Colombia añade presiones macroeconómicas, advierte Fitch

Centroamérica & Mundo

El aumento del salario mínimo en Colombia también amplificará las presiones fiscales, incrementando el coste de los salarios y algunas pensiones mediante mecanismos de indexación, indica un reporte de Fitch Ratings.

Por revistaeyn.com La decisión del gobierno colombiano de aumentar el salario mínimo en un 23 % añadirá desafíos fiscales y inflacionarios, y provocará subidas de los tipos de política monetaria que podrían afectar el crecimiento, según un reporte de Fitch Ratings. A finales de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció que el salario base mensual (incluyendo subvenciones al transporte) aumentará a 2 millones de pesos (unos US$530) en 2026, para ayudar a las familias a permitirse bienes básicos y "reducir la pobreza". También promulgó medidas fiscales mediante un decreto económico de emergencia, después de que el Congreso no las aprobara.

El aumento, que abarca unos 2,5 millones de trabajadores, sigue a un incremento del 9,5 % en el salario mínimo en 2025. Es el ajuste final antes de las elecciones presidenciales de mayo, y fue anunciado por decreto gubernamental tras el fracaso de las conversaciones con empleadores y sindicatos sobre el tamaño del aumento. La inflación, del 5,3 % en noviembre, se ha mantenido por encima del objetivo del 3% (+/-1 pp) de BanRep desde julio de 2021. "El aumento del salario mínimo amplificará las presiones de la oferta y la demanda al incrementar los ingresos entre individuos con mayor propensión al consumo, así como los costes de producción de las empresas", señala Fitch Ratings. Y desancla aún más las expectativas de inflación, influyendo en el comportamiento de fijación de precios. El gobierno ha dicho que está considerando controles de precios para limitar el impacto inflacionario. La encuesta de expectativas de inflación del banco central para enero aún no se ha publicado, pero los rendimientos del mercado local de bonos sugieren una inflación de 'punto de equilibrio' para el próximo año, de alrededor del 6 %, frente al 5 % de noviembre.

MAYORES RIESGOS

El salario mínimo más alto puede ayudar a estimular el crecimiento, pero el endurecimiento monetario podría compensar esto, y los riesgos para la previsión base de crecimiento para 2026 del 2,9 % han aumentado dada la magnitud del aumento, indica el reporte. El aumento del salario mínimo también amplificará las presiones fiscales, incrementando el coste de los salarios y algunas pensiones mediante mecanismos de indexación. Las autoridades estiman un coste fiscal directo de 7 billones de pesos (0,35 % del PIB). El impacto total será mayor debido a los mayores costes de endeudamiento público. El aumento también podría afectar la creación de empleo en el sector formal y, por tanto, los impuestos sobre la nómina.