Finanzas

Guatemala recibió más de US$25.500 millones en remesas en 2025, un 18,7 % más

Por Agencia EFE Guatemala cerró 2025 con la cifra histórica de US$25.530 millones en remesas, un 18,7 % más que el año anterior, según las estadísticas oficiales publicadas por el Banco de Guatemala (central). El flujo de divisas enviado por los guatemaltecos en el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, superó en US$4.020 millones a los US$21.510 millones de 2024, lo que consolida un crecimiento de doble dígito en el último ejercicio.

De acuerdo con el informe de la banca central, solo en diciembre pasado el país recibió US$2.241,3 millones, una cifra superior a los US$1.940 millones registrados en el mismo mes del año anterior. El total anual sobrepasó las proyecciones de la Junta Monetaria, que estimaba inicialmente cerrar el año en torno a los US$24.521 millones en remesas. Las autoridades y analistas atribuyen este incremento sostenido al dinamismo del mercado laboral estadounidense y al temor de los migrantes guatemaltecos a ser deportados ante las políticas inmigratorias del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.