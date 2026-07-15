Remesas a Honduras crecieron 12,3% en el primer semestre y suman US$6.515 millones

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Durante los primeros seis meses de 2025, el país había captado US$5.799,6 millones por este concepto, lo que supone un incremento de US$715,8 millones en términos absolutos, según el reporte del BCH.

Por Agencia EFE Honduras recibió US$6.515,4 millones en remesas familiares durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento interanual del 12,3 %, informó el Banco Central hondureño. Durante los primeros seis meses de 2025, el país había captado US$5.799,6 millones por este concepto, lo que supone un incremento de US$715,8 millones en términos absolutos, según el reporte del emisor.

El comportamiento mensual de las remesas mostró que en enero pasado el país recibió US$870,7 millones; en febrero, US$938,2 millones; en marzo, US$1.218,3 millones; en abril, US$1.103,6 millones; en mayo, US$1.159,7 millones, y en junio, US$1.224,5 millones, detalló el BCH. Más del 85 % de las remesas que recibe Honduras provienen de Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre personas con estatus migratorio regular e irregular, según estimaciones de autoridades de Tegucigalpa. En cuanto a la distribución de los receptores, las madres concentran el mayor porcentaje, con un 38,6 %, seguidas por hermanos y padres, con un 15,3 % cada grupo; hijos (10,6 %), cónyuges (6,5 %), abuelos (3,7 %) y otros familiares (10 %), de acuerdo con la autoridad monetaria.