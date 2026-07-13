Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos de deuda entre enero y mayo

Finanzas

El servicio de la deuda externa de Honduras sumó US$289,9 millones durante los primeros cinco meses del año.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Los desembolsos de financiamiento externo recibidos por el Gobierno de Honduras durante los primeros cinco meses de 2026 han contribuido a fortalecer la disponibilidad de recursos para el presupuesto nacional y diversos proyectos de desarrollo. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó los US$10.757,1 millones al cierre de mayo, lo que representa un incremento de apenas US$20,7 millones respecto a diciembre de 2025. El aumento responde principalmente a una utilización neta de recursos externos de US$30 millones, producto de desembolsos superiores a los pagos de capital realizados en el período.

Entre enero y mayo, Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos, de los cuales la mayor parte, equivalente al 90,8 % o US$195.3 millones, fue destinada a apoyo presupuestario para las finanzas públicas. Estos recursos provinieron principalmente de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, orientados a iniciativas relacionadas con sostenibilidad fiscal, transparencia, acción climática, igualdad de género e inclusión social. El restante 9,2 % de los desembolsos, equivalente a US$19,8 millones, fue canalizado hacia proyectos de inversión en sectores estratégicos. El sector agropecuario concentró US$9,7 millones, seguido por energía con US$4,4 millones para el fortalecimiento del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, salud con US$3,9 millones y educación con US$1.8 millones destinados a mejorar la calidad de la enseñanza prebásica. Sin embargo, el flujo de recursos externos también estuvo acompañado por compromisos financieros significativos. El servicio de la deuda externa sumó US$289,9 millones durante los primeros cinco meses del año. De ese total, US$147 millones correspondieron a amortizaciones de capital y US$142,9 millones a costos financieros, incluyendo intereses y comisiones.