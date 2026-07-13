Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos de deuda entre enero y mayo

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Los desembolsos de financiamiento externo recibidos por el Gobierno de Honduras durante los primeros cinco meses de 2026 han contribuido a fortalecer la disponibilidad de recursos para el presupuesto nacional y diversos proyectos de desarrollo.
De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó los US$10.757,1 millones al cierre de mayo, lo que representa un incremento de apenas US$20,7 millones respecto a diciembre de 2025. El aumento responde principalmente a una utilización neta de recursos externos de US$30 millones, producto de desembolsos superiores a los pagos de capital realizados en el período.
Entre enero y mayo, Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos, de los cuales la mayor parte, equivalente al 90,8 % o US$195.3 millones, fue destinada a apoyo presupuestario para las finanzas públicas.
Estos recursos provinieron principalmente de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, orientados a iniciativas relacionadas con sostenibilidad fiscal, transparencia, acción climática, igualdad de género e inclusión social.
El restante 9,2 % de los desembolsos, equivalente a US$19,8 millones, fue canalizado hacia proyectos de inversión en sectores estratégicos. El sector agropecuario concentró US$9,7 millones, seguido por energía con US$4,4 millones para el fortalecimiento del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, salud con US$3,9 millones y educación con US$1.8 millones destinados a mejorar la calidad de la enseñanza prebásica.
Sin embargo, el flujo de recursos externos también estuvo acompañado por compromisos financieros significativos. El servicio de la deuda externa sumó US$289,9 millones durante los primeros cinco meses del año. De ese total, US$147 millones correspondieron a amortizaciones de capital y US$142,9 millones a costos financieros, incluyendo intereses y comisiones.
A pesar de este escenario, el BCH destacó una mejora en los indicadores de sostenibilidad. La relación entre la deuda externa pública y el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 26,5 %, por debajo del 27,1 % registrado al cierre de 2025, una reducción de 0,6 puntos porcentuales que refleja una menor exposición a riesgos asociados al endeudamiento externo.
El Gobierno General continúa siendo el principal responsable de estas obligaciones, concentrando el 87 % del saldo total, equivalente a US$9.364,1 millones. De esta cifra, el 76,5 % corresponde a préstamos con organismos internacionales y acreedores externos, mientras que el 23,5 % restante está representado por bonos soberanos colocados en los mercados internacionales, incluyendo emisiones con vencimientos en 2027, 2030 y una más reciente con vencimiento de largo plazo y una tasa de interés de 8,625 %.
Los datos muestran que Honduras mantiene acceso a financiamiento externo para sostener programas públicos y proyectos de desarrollo, aunque el reto continúa siendo equilibrar la captación de nuevos recursos con una gestión prudente del servicio de la deuda y la sostenibilidad fiscal de largo plazo.