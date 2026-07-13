Finanzas

Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos de deuda entre enero y mayo

El servicio de la deuda externa de Honduras sumó US$289,9 millones durante los primeros cinco meses del año.

  • Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos de deuda entre enero y mayo

    De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras, el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó los US$10,757.1 millones al cierre de mayo. Foto de iStock
2026-07-13

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Los desembolsos de financiamiento externo recibidos por el Gobierno de Honduras durante los primeros cinco meses de 2026 han contribuido a fortalecer la disponibilidad de recursos para el presupuesto nacional y diversos proyectos de desarrollo.

De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), el saldo de la deuda externa del sector público alcanzó los US$10.757,1 millones al cierre de mayo, lo que representa un incremento de apenas US$20,7 millones respecto a diciembre de 2025. El aumento responde principalmente a una utilización neta de recursos externos de US$30 millones, producto de desembolsos superiores a los pagos de capital realizados en el período.

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Entre enero y mayo, Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos, de los cuales la mayor parte, equivalente al 90,8 % o US$195.3 millones, fue destinada a apoyo presupuestario para las finanzas públicas.

Estos recursos provinieron principalmente de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, orientados a iniciativas relacionadas con sostenibilidad fiscal, transparencia, acción climática, igualdad de género e inclusión social.

El restante 9,2 % de los desembolsos, equivalente a US$19,8 millones, fue canalizado hacia proyectos de inversión en sectores estratégicos. El sector agropecuario concentró US$9,7 millones, seguido por energía con US$4,4 millones para el fortalecimiento del complejo hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, salud con US$3,9 millones y educación con US$1.8 millones destinados a mejorar la calidad de la enseñanza prebásica.

Sin embargo, el flujo de recursos externos también estuvo acompañado por compromisos financieros significativos. El servicio de la deuda externa sumó US$289,9 millones durante los primeros cinco meses del año. De ese total, US$147 millones correspondieron a amortizaciones de capital y US$142,9 millones a costos financieros, incluyendo intereses y comisiones.

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A pesar de este escenario, el BCH destacó una mejora en los indicadores de sostenibilidad. La relación entre la deuda externa pública y el Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 26,5 %, por debajo del 27,1 % registrado al cierre de 2025, una reducción de 0,6 puntos porcentuales que refleja una menor exposición a riesgos asociados al endeudamiento externo.

El Gobierno General continúa siendo el principal responsable de estas obligaciones, concentrando el 87 % del saldo total, equivalente a US$9.364,1 millones. De esta cifra, el 76,5 % corresponde a préstamos con organismos internacionales y acreedores externos, mientras que el 23,5 % restante está representado por bonos soberanos colocados en los mercados internacionales, incluyendo emisiones con vencimientos en 2027, 2030 y una más reciente con vencimiento de largo plazo y una tasa de interés de 8,625 %.

Los datos muestran que Honduras mantiene acceso a financiamiento externo para sostener programas públicos y proyectos de desarrollo, aunque el reto continúa siendo equilibrar la captación de nuevos recursos con una gestión prudente del servicio de la deuda y la sostenibilidad fiscal de largo plazo.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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