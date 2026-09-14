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Rep. Dominicana recibió más de 8,5 millones de visitantes a agosto

Solo en agosto, República Dominicana recibió 856.858 visitantes, un 6,2 % más que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con la información del ministro de Turismo.

Por Agencia EFE República Dominicana recibió 8.556.415 visitantes en los primeros ocho meses de este año, un 6,9 % más que en el mismo periodo de 2025, informó el ministro de Turismo, David Collado. Entre enero y agosto, el país recibió 6.610.258 turistas por vía aérea y 1.946.151 visitantes en cruceros.

"Esas dos llegadas nos dan el gran número de visitantes en solo ocho meses, 8.556.415. Otro récord más en la historia del turismo dominicano", afirmó Collado en rueda de prensa. Solo en agosto, República Dominicana recibió 856.858 visitantes, un 6,2 % más que en el mismo mes de 2025, de acuerdo con la información. De ese total, 725.560 llegaron por vía aérea, lo que supone un aumento del 2,6 % con respecto a agosto del pasado año. En tanto, los cruceristas sumaron 131.298 en agosto, para un crecimiento interanual del 31,9 %. Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana durante agosto, con el 44 % del total. Le siguieron Canadá (9 %), Colombia (8 %), Argentina (5 %), España y Reino Unido (4 % cada uno), y Puerto Rico y México (3 % cada uno).