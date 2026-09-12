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Ministro de Comercio de Francia visitará el Canal de Panamá para explorar negocios

El ministro francés se entrevistará con el ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y con el ministro de Economía y Finanzas del país centroamericano, Felipe Chapman, entre otros responsables gubernamentales.

Por Agencia EFE El ministro de Comercio de Francia, Nicolas Forissier, visitará Panamá con la vista puesta en "las perspectivas de desarrollo y las oportunidades" que el Canal de este país brinda para las empresas francesas, informó este viernes el Ministerio de Exteriores francés. "Se prestará especial atención al Canal de Panamá, infraestructura clave del comercio mundial, en el marco de varios encuentros con las autoridades encargadas de su gobernanza y gestión. Esas reuniones permitirán abordar sus perspectivas de desarrollo y las oportunidades que representan para las empresas francesas", señaló el Ministerio en un comunicado.

En ese sentido, Forissier se entrevistará con el ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, José Ramón Icaza Clément. Además de esta infraestructura, París buscará posicionar sus empresas en "los grandes proyectos de infraestructuras" de Panamá, así como "en las perspectivas de cooperación en sectores donde la experiencia francesa es reconocida: agua y saneamiento, transporte urbano y ferroviario, seguridad e infraestructuras estratégicas". El ministro francés se entrevistará con el ministro de Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y con el ministro de Economía y Finanzas del país centroamericano, Felipe Chapman, entre otros responsables gubernamentales.