La llegada de turistas a Guatemala creció un 1,2 % a julio

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Según estadísticas oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo, durante el mes de julio el país centroamericano registró la llegada de alrededor de 288.700 visitantes, cifra que supone un alza del 2 % en comparación con el año pasado.

Por Agencia EFE Guatemala recibió 1.915.874 turistas entre enero y julio de 2026, un 1,2 % más que en 2025, un crecimiento impulsado por una estrategia de diversificación de mercados, informaron fuentes oficiales. Según estadísticas oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), durante el mes de julio el país centroamericano registró la llegada de alrededor de 288.700 visitantes, cifra que supone un alza del 2 % en comparación con los 283.091 turistas contabilizados en julio del año pasado.

El Inguat destacó que el desempeño positivo del sector estuvo marcado por la recuperación del mercado salvadoreño que aumentó un 5 % en julio, consolidándose durante la Fiestas Agostinas que se celebran en ese país y que motivaron el ingreso de 71.075 visitantes procedentes de El Salvador, quienes generaron una derrama económica estimada en 21,6 millones de dólares entre el 31 de julio y el 9 de agosto. Estados Unidos por su parte se mantuvo como el segundo mercado más atractivo hacia Guatemala con 73.593 visitantes en julio, con un leve incremento del 0,1 % en comparación con el mismo mes de 2025, una estabilidad que la entidad turística catalogó de relevante "ante la reducción de la capacidad aérea, el aumento de los costos operativos de las aerolíneas y el encarecimiento de los boletos". Entre los mercados de mayor dinamismo interanual en el séptimo mes del año destacaron Australia, con un incremento del 50 %; México (39 %), Panamá (30 %), Nicaragua (26 %), Colombia (25 %) y Países Bajos (20 %).