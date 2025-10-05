República Dominicana asume presidencia de la Comisión Científica de la región

POR EFE

La República Dominicana asumió la Presidencia temporal de la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y Panamá (Ctcap) para el período 2025-2026, informó este viernes el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) del país caribeño.

A la ceremonia de esa comisión, celebrada en Guatemala, asistieron altas autoridades gubernamentales, organismos regionales, representantes de la academia, el sector privado y la sociedad civil, indicó el Mescyt en un comunicado.

El viceministro dominicano de Ciencia y Tecnología, Genaro Rodríguez Martínez, quien recibió la distinción, declaró que su Gobierno tiene como objetivo "convertir el conocimiento científico en un motor de innovación para todos los sectores de la sociedad".

"Tenemos la convicción de que solo a través de la ciencia y la innovación podemos responder a las necesidades de nuestros pueblos", añadió.